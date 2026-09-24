Dnevni horoskop: Jednom znaku se vraća osoba iz prošlosti, drugi dobija novu šansu

Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukom, jer se u toku dana može pojaviti informacija koja mijenja situaciju. Ljubav: Partner želi više sigurnosti u odnosu, dok slobodni Ovnovi mogu primijetiti da neko iz njihovog okruženja pokazuje veće interesovanje nego ranije. Zdravlje: Glavobolja ili napetost mogu biti znak da ste sebi nametnuli previše obaveza.

Bik

Posao: Jedan dogovor mogao bi da se pokaže korisnijim nego što ste očekivali, naročito ako budete spremni na mali kompromis. Ljubav: Privlačnost između vas i partnera danas je izraženija, a slobodni Bikovi mogli bi da uživaju u zanimljivom flertu. Zdravlje:Prijaće vam boravak u prirodi, posebno ako ste posljednjih dana mnogo vremena provodili u zatvorenom.

Blizanci

Posao: Nečija sugestija pomoći će vam da pronađete jednostavnije rješenje za komplikovan zadatak. Ljubav: Moguće je iznenadno javljanje osobe iz prošlosti koje će vas natjerati da razmislite o emocijama koje niste sasvim završili. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i nemojte preskakati obroke zbog obaveza.

Rak

Posao: Danas se oslonite na sopstveni osjećaj, posebno ako morate da birate između dvije mogućnosti. Ljubav: U vezi je moguć razgovor o planovima za budućnost, dok slobodni Rakovi mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili porodičnog kontakta. Zdravlje: Promjena raspoloženja može biti posljedica nakupljenog stresa, pa pokušajte da usporite tempo.

Lav

Posao: Vaša ideja dobija podršku, ali će biti potrebno da je jasno predstavite drugima. Ljubav: Slobodni Lavovi mogu se zainteresovati za osobu koja se ponaša potpuno drugačije od onoga što su očekivali. Zauzeti će poželjeti više zabave i spontanosti. Zdravlje: Ne pretjerujte sa fizičkim naporom ako osjećate da vam je energija slabija nego inače.

Djevica

Posao: Završavate nešto što vam je duže vrijeme stajalo nad glavom i konačno možete da se posvetite novom zadatku. Ljubav: Partner može pokrenuti temu koju ste do sada izbjegavali, ali ćete shvatiti da je pravi trenutak da je riješite. Slobodne Djevice privlači osoba koja ih osvaja inteligencijom. Zdravlje: Obratite pažnju na stomak i način ishrane, posebno ako ste posljednjih dana mijenjali rutinu, prenosi Bijeljina.kom

Vaga

Posao: Danas možete dobiti priznanje za trud koji je dugo prolazio nezapaženo, ali nemojte odmah preuzimati nove zadatke samo da biste se dokazali. Ljubav: Jedan susret mogao bi da probudi leptiriće u stomaku kod slobodnih Vaga, dok zauzete očekuje romantičan trenutak koji nisu planirale. Zdravlje: Vrijeme je da napravite pauzu od svega što vam nepotrebno oduzima pažnju.

Škorpija

Posao: Ne ulazite u tuđi sukob i ne pokušavajte da rješavate problem koji nije vaš. Ako se držite svojih obaveza, dan će proteći mnogo mirnije. Ljubav: Partner bi mogao da vam saopšti plan koji će vas obradovati. Slobodne Škorpije mogu se naći u situaciji u kojoj će morati da naprave prvi korak. Zdravlje: Smanjite unos kofeina i obratite pažnju na kvalitet sna.

Strijelac

Posao: Pred vama je zadatak koji zahtijeva kreativnost, a upravo će vam drugačiji pristup donijeti najbolje rezultate. Ljubav: Ako ste u vezi, zajednički izlazak ili kraći put mogao bi da osvježi odnos. Slobodni Strijelčevi imaju šansu za poznanstvo tokom aktivnosti koju inače ne praktikuju. Zdravlje: Više kretanja pomoći će vam da se oslobodite viška energije i napetosti.

Jarac

Posao: Jedna obaveza zahtijevaće više vremena nego što ste planirali, ali će vam njen završetak donijeti osjećaj velikog zadovoljstva. Ljubav: Ne pokušavajte da sve držite pod kontrolom. Partneru će prijati ako pokažete šta zaista osjećate, bez analiziranja svakog detalja. Zdravlje: Obratite pažnju na vrat i ramena, naročito ako dugo sjedite.

Vodolija

Posao: Nešto što je juče djelovalo kao problem danas može dobiti sasvim jednostavno rješenje. Moguće je da ćete do njega doći zahvaljujući osobi od koje to niste očekivali. Ljubav: Neočekivan poziv mogao bi da promijeni planove za večeras i donese vam prijatno iznenađenje. Zdravlje: Napravite pauze tokom dana i pokušajte da smanjite vrijeme provedeno uz telefon i računar.

Ribe

Posao: Danas ne preuzimajte tuđe obaveze na svoja leđa. Postavite jasne granice i usmjerite energiju na ono što je zaista važno. Ljubav: Slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja će ih privući neobičnim načinom razmišljanja, dok zauzete očekuje važan trenutak sa partnerom. Zdravlje: Potrebno vam je više sna, ali i malo vremena bez telefona, obaveza i tuđih problema.