Sunce do podne, a onda preokret: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo, a od podne se očekuje naoblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti u svim krajevima.
Kiša i pljuskovi s grmljavinom, prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra će zahvatiti sve predjele.
Biće i vjetrovito uz jake udare, naročito u Krajini i na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni do jugozapadni, uveče u jačanju i skretanju na sjeverne smjerove, jakog intenziteta.
Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
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