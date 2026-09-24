Sunce do podne, a onda preokret: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo, a od podne se očekuje naoblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti u svim krajevima.

Kiša i pljuskovi s grmljavinom, prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra će zahvatiti sve predjele.

Biće i vjetrovito uz jake udare, naročito u Krajini i na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni do jugozapadni, uveče u jačanju i skretanju na sjeverne smjerove, jakog intenziteta.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.