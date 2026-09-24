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Janković: Danas puštanje saobraćaja ispod nadvožnjaka u Trnu

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24.09.2026 07:25

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Нови надвожњак на брзој цести Бањалука-Лакташи, у насељу Трн, постављен је данас, 1. августа, чиме је направљен значајан корак у реконструкцији једне од најпрометнијих саобраћајница у Републици Српској.
Foto: Patrole i radari

Danas će biti pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu. Planirano je da bude puštena jedna traka, dok će se ostali radovi ispod nadvožnjaka nastaviti, istakao je za ATV v.d. direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković.

"Doći će do puštanja u punom profilu saobraćaja, a samim time i do apsolutnog smanjenja gužvi koje smo imali na ovom pravcu dok su radovi trajali. Funkcija samog nadvožnjaka biće puštena u promet u narednih 7-10 dana. Sva vozila moći će nesmetano prolaziti ispod samog nadvožnjaka, i olakšaće život stanovnicima Trna, koji će moći ući i izaći na brzu cestu Banjaluka - Klašnice", poručio je Janković.

Janković je podsjetio da se u Srpskoj rade brojni projekti.

"Odrađena je većina posla na sanaciji puta Klašnice - Banjaluka i sada nastavljamo sa tim radovima, jer nismo mogli dozvoliti da na tom putnom pravcu imamo dva čepa gužvi. Za koji dan počinju radovi na putu Prijedor - Dragotinja, uveliko traju radovi na putu Srbac - Laktaši, potom kroz grad Zvornik, pa zaobilaznica oko Trebinja, treća traka na Žegulji. Radimo po čitavoj Republici, između ostalog i 11 mostova u ovoj godini", rekao je Janković.

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Tagovi :

nadvožnjak u Trnu

Laktaši

saobraćaj

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