Janković: Danas puštanje saobraćaja ispod nadvožnjaka u Trnu

Danas će biti pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu. Planirano je da bude puštena jedna traka, dok će se ostali radovi ispod nadvožnjaka nastaviti, istakao je za ATV v.d. direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković.

"Doći će do puštanja u punom profilu saobraćaja, a samim time i do apsolutnog smanjenja gužvi koje smo imali na ovom pravcu dok su radovi trajali. Funkcija samog nadvožnjaka biće puštena u promet u narednih 7-10 dana. Sva vozila moći će nesmetano prolaziti ispod samog nadvožnjaka, i olakšaće život stanovnicima Trna, koji će moći ući i izaći na brzu cestu Banjaluka - Klašnice", poručio je Janković.

Janković je podsjetio da se u Srpskoj rade brojni projekti.

"Odrađena je većina posla na sanaciji puta Klašnice - Banjaluka i sada nastavljamo sa tim radovima, jer nismo mogli dozvoliti da na tom putnom pravcu imamo dva čepa gužvi. Za koji dan počinju radovi na putu Prijedor - Dragotinja, uveliko traju radovi na putu Srbac - Laktaši, potom kroz grad Zvornik, pa zaobilaznica oko Trebinja, treća traka na Žegulji. Radimo po čitavoj Republici, između ostalog i 11 mostova u ovoj godini", rekao je Janković.