Oglasila se Elektrokrajina: Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Pervan, Kremenovići, Borkovići i Slavićka. ostaće bez struje u periodu od 08:00-15:00 časova.

Od 08:30 do 13:00 časova bez struje će ostati dio naselja Petrićevac, kao i dijelovi ulica Branka Grbčića, Ivana Gorana Kovačića, Marije Dimić i Miloša Crnjanskog.

Dijelovi naselja Stričići, Pavići, Lokvari, Blagojevići i Kadina Voda ostaće bez struje u peiodu od 09:00 do 14:00 časova.

Dio ulice Srđe Zlopogleđe bez struje će ostati u periodu od 09:00 do 12:00 časova.

Od 09:,0 do 12:30 bez struje će ostati dijelovi ulica Cara Lazara, Marka Kraljevića i Stevana Bulajića br. 23.

Dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića i Kosovska, kao i dio naselja Dragočaj (Stranjani) ostaće bez struje od 09:00 do 14:00 časova.