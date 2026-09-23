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Oglasila se Elektrokrajina: Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

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23.09.2026 06:35

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Огласила се Електрокрајина: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Pervan, Kremenovići, Borkovići i Slavićka. ostaće bez struje u periodu od 08:00-15:00 časova.

Od 08:30 do 13:00 časova bez struje će ostati dio naselja Petrićevac, kao i dijelovi ulica Branka Grbčića, Ivana Gorana Kovačića, Marije Dimić i Miloša Crnjanskog.

Dijelovi naselja Stričići, Pavići, Lokvari, Blagojevići i Kadina Voda ostaće bez struje u peiodu od 09:00 do 14:00 časova.

Dio ulice Srđe Zlopogleđe bez struje će ostati u periodu od 09:00 do 12:00 časova.

Od 09:,0 do 12:30 bez struje će ostati dijelovi ulica Cara Lazara, Marka Kraljevića i Stevana Bulajića br. 23.

Dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića i Kosovska, kao i dio naselja Dragočaj (Stranjani) ostaće bez struje od 09:00 do 14:00 časova.

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Tagovi :

Banjaluka

Elektrokrajina

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