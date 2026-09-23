Užas u nigerijskom zatvoru: Najmanje 37 zatvorenika umrlo u pretrpanoj ćeliji, nisu imali ni kapi vode

Najmanje 37 osoba preminulo je u stravičnim uslovima u nigerijskom gradu Mini nakon što je više od 50 pritvorenika zbijeno u minijaturnu zatvorsku ćeliju bez vode i adekvatne ventilacije, na ekstremno visokim temperaturama.

Tragedija, koja je izazvala masovne proteste i gnjev javnosti u državi Niger, dogodila se u pritvorskom centru Nigerijskog korpusa bezbjednosti i civilne zaštite (NSCDC). Između 50 i 60 lokalnih rudara zbijeno je u malu prostoriju.

Preživjeli opisuju nehumane uslove u kojima su proveli više od 24 časa. Pri spoljnoj temperaturi većoj od 25 stepeni Celzijusa, vlažnost vazduha u ćeliji prešla je 90 odsto, što je onemogućilo prirodno hlađenje tijela i dovelo do masovnog toplotnog udara i dehidracije.

„Nikada u životu nisam osjetio takvu vrućinu. Kada bismo se dodirnuli, izgledalo je kao da gori vatra. Jedan od nas se onesvijestio i počeli smo kucati na vrata i tražiti vodu. Stražar je samo pogledao i ponovo zaključao vrata. Tada su ljudi počeli umirati jedan za drugim“, ispričao je za Bi-Bi-Si preživjeli Usman Muhamad.

Kako su sati prolazili, očajni pritvorenici su u borbi za život počeli piti sopstveni urin i skupljati znoj s tijela kako bi se navlažili.

„Vikali smo i govorili im da ljudi umiru. U jednom trenutku pripadnik obezbjeđenja je došao do vrata, a kada smo mu rekli da ljudi umiru, odgovorio je da to nije njegov problem“, posvjedočio je drugi preživjeli, Adamu Isah.

Nakon što su vrata konačno otvorena u četvrtak ujutro, stražare su dočekali stravični prizori beživotnih tijela nagomilanih u ćeliji.

Uhapšeni pritvorenici bili su lokalni rudari koji traže plemenite metale, a koje vlasti optužuju za ilegalni rad. Nakon masovne smrti, savezne vlasti su prvobitno pokušale opravdati tragikomičnom tvrdnjom da je u ćeliji izbila epidemija difterije, što je izazvalo bijes porodica i napade na javne objekte.

Nakon pritiska javnosti, 24 pripadnika NSCDC-a, uključujući i suspendovanog lokalnog komandanta Suberua Anivijea, pritvorena su i nalaze se pod istragom.

„Ovo nisu muve, ovo su bili ljudi. Kako ovo može proći bez kazne?“, poručio je guverner države Niger Umaru Bago.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Olubunmi Tunji-Odžo formirao je desetočlanu komisiju koja ima rok od dvije sedmice da završi istragu, uz obećanje da niko, bez obzira na funkciju i čin, neće biti zaštićen od krivičnog gonjenja, prenosi Kliks.