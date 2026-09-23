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Broj žrtava tajfuna u Japanu porastao na devet, četiri osobe nestale

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23.09.2026 06:59

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Тајфун Делфин у Јапану
Foto: Screenshot / X

Broj poginulih u klizištima i poplavama koje je izazvao tajfun Dužuan u istočnom Japanu porastao je na devet, dok se četiri osobe i dalje vode kao nestale, saopštile su jutros lokalne vlasti.

Šest osoba stradalo je u prefekturi Čiba, a tri u Kanagavi, jugozapadno od Tokija, prenio je Japan tajms.

Među novim žrtvama su žena koja je poginula u Kanagavi i muškarac koji je stradao u potopljenom vozilu u Čibi.

Potraga za četiri nestale osobe se nastavlja nakon što je tajfun donio obilne kiše i poplave na širokom području.

Dužuan je bio 25. tajfun ove sezone, a posebno je teško pogođena Čiba, koja je jaka nevremena i poplave pretrpela i u avgustu i početkom septembra, prenosi Tanjug.

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je intenzitet tajfuna smanjen nakon što je sinoć prošao istočno od Japana.

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Tajfun

Japan

žrtve

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