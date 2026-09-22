U ovim državama je ukinuto pomjeranje sata

Dok se mi pripremamo za novo pomjeranje kazaljki 25. oktobra 2026. godine, kada će se u 3 sata ujutru časovnici vratiti jedan sat unazad, u jednom dijelu Kanade ove jeseni do toga neće doći.

Britanska Kolumbija ukinula je sezonsko pomjeranje sata i prešla na jedinstveno vrijeme tokom cijele godine.

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Stanovnici ove kanadske provincije posljednji put su pomjerili satove 8. marta 2026. godine, kada su kazaljke pomjerene jedan sat unaprijed. Tada je počela tranzicija na cjelogodišnje pacifičko vrijeme, a iz pokrajinske vlade potvrđeno je da je to bilo posljednje sezonsko pomjeranje sata.

To znači da se 1. novembra 2026. godine, kada bi prema dosadašnjem sistemu sat trebalo vratiti jedan sat unazad, to više neće dogoditi. Britanska Kolumbija od tada ostaje na vremenu UTC-7 tokom cijele godine.

Vlada Britanske Kolumbije je 17. septembra dodatno potvrdila da je promjena sprovedena i predstavila novu oznaku za cjelogodišnje pacifičko vrijeme – PCT (Pacific Time). Cilj je da se eliminišu promjene vremena dva puta godišnje i uvede stabilniji raspored za građane, kompanije i institucije.

Odluka nije donijeta preko noći. Pokrajina je još 2019. godine sprovela javne konsultacije u kojima je učestvovalo više od 223.000 ljudi, a 93 odsto učesnika podržalo je cjelogodišnje ljetno računanje vremena.

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Ipak, važno je naglasiti da se ova odluka ne odnosi na cijelu Kanadu, već na Britansku Kolumbiju. U pojedinim dijelovima provincije, posebno na jugoistoku, postoje lokalna pravila koja ostaju na snazi, pa će neka područja i dalje mijenjati vrijeme u skladu sa režimom susjedne Alberte.

Ljetno računanje vremena u 2026. godini završava se u nedjelju, 25. oktobra, kada se kazaljke u 3.00 vraćaju na 2.00. Time počinje zimsko računanje vremena, koje će trajati do posljednje nedjelje marta 2027. godine.

Britanska Kolumbija navodi da bi ukidanje sezonskog pomjeranja sata trebalo da donese stabilnije dnevne rutine, manje promjena u rasporedima i više dnevne svjetlosti tokom zimskih večeri.

Ko je još u svijetu rekao "ne" pomjeranju vremena?

Britanska Kolumbija nije jedina koja je odlučila da se odrekne pomjeranja kazaljki. Brojne zemlje širom svijeta već godinama ne mijenjaju vrijeme dva puta godišnje, dok su neke od njih tu praksu prethodno koristile, pa je kasnije ukinule.

Među državama koje danas ne primjenjuju ljetne računanje vremena su Kina, Japan, Indija, Rusija, Turska, Island, Argentina i Južna Afrika, kao i veliki broj zemalja Afrike, Azije i Bliskog istoka.

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Neke zemlje su odluku o ukidanju donijele relativno skoro. Iran je posljednju promjenu sata imao 2022. godine, dok su Jordan i Sirija iste godine takođe odustali od sezonskog pomjeranja. Paragvaj je ukinuo promjenu vremena 2024. godine, a Rusija je to učinila još 2014. godine.

Turska je od 2016. godine ostala na stalnom ljetnom vremenu, dok je Kazahstan među zemljama koje danas tokom cijele godine koriste isto vrijeme.

Ipak, promjena vremena je i dalje uobičajena u velikom dijelu Evrope. Srbija, zajedno sa većinom evropskih država, i 2026. godine nastavlja da pomjera sat dva puta godišnje.

(B92)