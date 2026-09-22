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Шта утиче на нередовност менструације код жена?

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22.09.2026 21:10

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Шта утиче на нередовност менструације код жена?
Фото: Envato/africaimages

Менструални циклус код сваке жене је другачији. Али, да ли сте знали да неке свакодневне навике значајно утичу на наше тијело и могу да изазову велике промјене које се огледају и на нашем циклусу?

1. Стрес

На кашњење менструације могу да утичу трауматични догађаји попут смрти или болести блиске особе, раскида везе, пресељења или губитка посла. Све су то ситуације које нагло и значајно подижу ниво стреса. Наиме, стрес утиче на дио мозга под називом хипоталамус који регулише хормоне у тијелу, између осталог и менструални циклус, који тада може да постане нередован, а крварења обилнија или врло слаба.

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2. Путовања

Дужа путовања, посебно она на даље дестинације значајно утичу на наше тијело. Несаница, нервоза и умор само су неки од симптома такозваног "џет лега" - краткотрајног поремећаја узрокованог путовањем кроз различите временске зоне.

Али овакве промјене могу да утичу и на менструални циклус који може да постане краћи или дужи. Не брините, менструација би требало да се нормализује након два до три циклуса, преноси ХелтЛајн.

3. Премало сна

Како би наше тијело нормално функционисало потребан му је адекватан одмор и то у облику сна. С друге стране, премало сна може узроковати бројне негативне промјене у организму попут пада имунитета, нервозе, умора и малаксалости, али и да доведе до поремећаја у менструалном циклусу.

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Доказано је да је људском тијелу потребно 7 до 9 сати сна и зато је потребно промјенити дневну рутину и покушати да тијелу пружите довољно времена да се одмори.

(ГласСрпске)

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Тагови :

менструација

здравље

организам

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