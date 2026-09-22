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Минић: Велика је и важна ствар када истина о страдању српског народа стигне у амерички Конгрес

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22.09.2026 22:07

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Велика је и важна ствар када истина о страдању српског народа стигне у амерички Конгрес, један од најзначајнијих политичких центара свијета, рекао је Саво Минић премијер Републике Српске.

"Захвалност Меморијалном центру Републике Српске и директору Денису Бојићу на преданом раду, као и Жељки Цвијановић, која истрајном дипломатском борбом доприноси да се српски глас чује тамо гдје се доносе важне свјетске одлуке", написао је он на ИКС-у.

Поручио је да наше жртве заслужују истину, поштовање и мјесто у свјетском памћењу.

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Тагови :

Саво Минић

Изложба Упознајте српско страдање

Конгрес САД

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