Минић: Велика је и важна ствар када истина о страдању српског народа стигне у амерички Конгрес

Аутор:АТВ редакција
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Велика је и важна ствар када истина о страдању српског народа стигне у амерички Конгрес, један од најзначајнијих политичких центара свијета, рекао је Саво Минић премијер Републике Српске.
"Захвалност Меморијалном центру Републике Српске и директору Денису Бојићу на преданом раду, као и Жељки Цвијановић, која истрајном дипломатском борбом доприноси да се српски глас чује тамо гдје се доносе важне свјетске одлуке", написао је он на ИКС-у.
Велика је и важна ствар када истина о страдању српског народа стигне у амерички Конгрес, један од најзначајнијих политичких центара свијета.— Саво Минић (@minic_savo) September 22, 2026
Захвалност Меморијалном центру Републике Српске и директору Денису Бојићу на преданом раду, као и Жељки Цвијановић, која истрајном… pic.twitter.com/zdXKMo1dcZ
Поручио је да наше жртве заслужују истину, поштовање и мјесто у свјетском памћењу.
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