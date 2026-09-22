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Додик: Док смо заједно и окупљени око Српске, нико нас не може поколебати

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22.09.2026 21:14

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Лидер СНСД-а Милорад Додик на предизборном скупу у Палама, 22.09.2026.
Фото: @MiloradDodik/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да подршка СНСД-у на изборима 4. октобра даје прилике за завршавање свих започетих пројеката и за нова улагања, али и да се настави борба за очување Републике Српске и њених надлежности.

Додик је на предизборном скупу на Палама рекао да када год дође у ово мјесто има посебан осјећај и да вјерује да Паљани препознају пут успјеха Републике Српске.

Истакао је да ће у суботу на Пале доћи и Његова светост патријарх српски Порфирије да освешта новосаграђени храм за који су средства издвојена из Кабинета предсједника Републике.

Он је поновио да се српски народ треба окупљати око Цркве, те најавио да ће на рачун манастира у Озерковићима бити уплаћено 500.000 КМ.

Додик је подсјетио да је на Палама отворена нова зграда Полицијске управе Источно Сарајево, као и да му је драго што је имао прилику да усмјерава средства за важне пројекте, као што су факултети, те градња путева.

"Политичари се мјере по ономе што су оставили иза себе. Пале заслужују још више", рекао је Додик.

Додик је напоменуо да је Полиција Републике Српске доведена на завидан ниво и да је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, човек који ће тај ресор водити напријед.

Нагласио је да је циљ стати у крај организованом криминалу.

"Са криминалцима и бандитима не разговарамо. Источно Сарајево неће дијелити судбину доњег Сарајева, поручио је Додик.

Говорећи о међународној сарадњи, Додик је истакао да је вријеме које долази, битно за дефинисање Републике Српске.

"Никад нисмо одустали да се боримо за Републику Српску. Саво Минић и ја ћемо у данашњи дан бити код предсједника Руске Федерације Владимира Путина", рекао је Додик.

Напоменуо је да се поноси чињеницом да је 9. јануара 1992. године био на Палама и гласао за Републику Српску и да подржава иницијативу да Пале буду пријестоница.

"Овај народ заслужује да живи слободно, достојанствено и поносно у својој Републици Српској, у Палама, чувајући своју вјеру, традицију и светиње. Рачунајте на мене, на Саву Минића, Жељку Цвијановић и све наше људе. Ми рачунамо на вас и никада нећемо одустати од нашег народа и Републике Српске. Док смо заједно и окупљени око Српске, нико нас не може поколебати", поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Република Српска

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