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Počinje 31. Međunarodni sajam knjige u Banjaluci

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22.09.2026 07:02

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Почиње 31. Међународни сајам књиге у Бањалуци
Foto: ATV

Međunarodni sajam knjige Banjaluka 2026 otvara se danas i trajaće do 28. septembra u sportskoj dvorani Borik.

Kako su organizatori saopštili, tema ovogodišnjeg sajma je predstavljanje produkcije domaćih i inostranih izdavača, promocija novih naslova i susreti sa piscima sa naših prostora.

"Posjetioci će imati priliku da istraže bogatu ponudu izdavačkih kuća, prisustvuju promocijama knjiga i upoznaju autore čija d‌jela čitaju, uz prateći program koji upotpunjuje ovogodišnje izdanje sajma", javljeno je iz organizacije.

Svečano otvaranje i književna besjeda zakazani su za 22. septembar, u 18 časova, dok će kapije sajma za publiku i posjetioce biti otvorene istog dana već od 10 do 20 časova.

Cijena ulaznice je jedna KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tag :

Međunarodni sajam knjige Banjaluka

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