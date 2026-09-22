Počinje 31. Međunarodni sajam knjige u Banjaluci

Međunarodni sajam knjige Banjaluka 2026 otvara se danas i trajaće do 28. septembra u sportskoj dvorani Borik.

Kako su organizatori saopštili, tema ovogodišnjeg sajma je predstavljanje produkcije domaćih i inostranih izdavača, promocija novih naslova i susreti sa piscima sa naših prostora.

"Posjetioci će imati priliku da istraže bogatu ponudu izdavačkih kuća, prisustvuju promocijama knjiga i upoznaju autore čija d‌jela čitaju, uz prateći program koji upotpunjuje ovogodišnje izdanje sajma", javljeno je iz organizacije.

Svečano otvaranje i književna besjeda zakazani su za 22. septembar, u 18 časova, dok će kapije sajma za publiku i posjetioce biti otvorene istog dana već od 10 do 20 časova.

Cijena ulaznice je jedna KM.