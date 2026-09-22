U Srpskoj rođene 32 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 32 bebe, od kojih sedam djevojčica i 25 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, zatim u Bijeljini sedam, Zvorniku, Doboju tri, Foči, Istočnom Sarajevu dvije, Prijedoru, Trebinju i Gradišci po jedna beba.

U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i 10 dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i pet dječaka, Zvorniku i Doboju po tri dječaka, Foči djevojčica i dječak, Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, Prijedoru, Trebinju i Gradišci po jedan dječak.

U protekla 24 časa u porodilištu u Nevesinju nije bilo porođaja.