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U Srpskoj rođene 32 bebe

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22.09.2026 07:52

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Беба, малена дјевојчица са машницом на глави
Foto: Pexel/ Catalina Herrera

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 32 bebe, od kojih sedam djevojčica i 25 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, zatim u Bijeljini sedam, Zvorniku, Doboju tri, Foči, Istočnom Sarajevu dvije, Prijedoru, Trebinju i Gradišci po jedna beba.

U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i 10 dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i pet dječaka, Zvorniku i Doboju po tri dječaka, Foči djevojčica i dječak, Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, Prijedoru, Trebinju i Gradišci po jedan dječak.

U protekla 24 časa u porodilištu u Nevesinju nije bilo porođaja.

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Republika Srpska

beba

rođene bebe

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