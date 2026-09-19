Srpska bogatija za 27 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 11 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Bijeljini pet, u Doboju i Prijedoru po tri, a u Gradišci, Istočnom Sarajevu, Foči, Nevesinju i Trebinju po jedna.

Pet djevojčica i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, u Bijeljini dvije djevojčice i tri dječaka, u Doboju i Prijedoru po jedna djevojčica i dva dječaka, u Trebinju i Gradišci po jedna djevojčica, a u Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju po jedan dječak, prenosi Srna.

Poroda nije bilo u porodilištu u Zvorniku.