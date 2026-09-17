Majka bacila bebu u kontejner, jer je "skupo za održavanje": Izbjegla smrtnu kaznu

Žena iz Alabame (21= provešće ostatak života iza rešetaka zbog ubistva svog novorođenog sina i ostavljanja njegovog tijela u kontejneru opremljenom presom za sabijanje otpada, čime je okončan slučaj u kojem su tužioci svojevremeno tražili smrtnu kaznu.

Sudija Okružnog suda u okrugu Hjuston Henri D. Binford u ponedjeljak je osudio Džakajlu Ašanti Vilijams na doživotni zatvor u državnoj kaznenoj ustanovi, bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Binford je izrekao kaznu nakon što je Vilijamsova u posljednjem trenutku prihvatila nagodbu kako bi izbjegla mogućnost izvršenja smrtne kazne. Priznala je krivicu po jednoj tački optužnice za teško ubistvo za koje je predviđena smrtna kazna, svega nekoliko trenutaka prije nego što je trebalo da počne izbor porote, objavila je televizija VKRG, podružnica ABC-ja iz Mobila u Alabami, prenosi Lor end krajm.

Kako je Lor end krajm ranije objavio, tada 18-godišnja Vilijamsova je u avgustu 2023. godine tajno rodila bebu u svom domu u Dotanu u Alabami, oko 320 kilometara jugoistočno od Birmingema. Kasnije je članovima porodice rekla da je dijete predala zaposlenom u Medicinskom centru Southeast Health, opisujući ga kao muškarca sa „crvenom kosom”.

Ali njena priča se brzo raspala.

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Vilijamsova je nekoliko dana nakon porođaja otišla u bolnicu sa članom porodice i tvrdila da pokušava da pronađe novorođenče. Bolničko osoblje kontaktiralo je policiju, a istražitelji su pregledali snimke nadzornih kamera nakon što im je Vilijamsova dala neodređen opis navodnog zaposlenog koji je, prema njenim tvrdnjama, preuzeo dijete.

Ne samo što na snimcima nije bilo zaposlenog koji je odgovarao opisu koji je dala Vilijamsova, već na njima nije bilo ni dokaza da je ona dolazila u bolnicu nakon rođenja djeteta.

Policija je ponovo ispitala Vilijamsovu, a ona je na kraju priznala da je novorođenče ostavila u kontejneru u stambenom kompleksu u blizini svog doma. Istražitelji su pronašli ostatke bebe na deponiji u Dotanu, nakon što je sadržaj kontejnera tamo prebačen. Beba je bila umotana u zaštitnu navlaku za dušek i stavljena u zatvorenu putnu torbu.

Vilijamsova je istražiteljima rekla da sa 18 godina nije željela da bude majka i da je imati bebu „koštalo previše novca”, saopštila je tada policija.

Suđenje i odbrana zasnovana na mentalnom zdravlju

Tužioci su Vilijamsovu optužili za teško ubistvo za koje je predviđena smrtna kazna i na kraju saopštili da će tražiti takvu kaznu. Tokom ročišta 2023. godine, njena odbrana osporila je tvrdnju tužilaštva da je beba bila živa kada ju je Vilijamsova stavila u kontejner. Advokat odbrane Klej Vodsvort takođe je istakao da je Vilijamsova bila mlada, da nije imala krivični dosije i da joj je bilo potrebno liječenje zbog problema sa mentalnim zdravljem.

Slučaj je godinama ostao neriješen dok su advokati Vilijamsove pokušavali da izgrade odbranu zasnovanu na njenom mentalnom stanju. U danima koji su prethodili suđenju, njeni advokati su navodno tvrdili da njene godine i emocionalno stanje treba uzeti u obzir kao olakšavajuće okolnosti.

"Šokirana sam što je ovo slučaj za koji su odlučili da traže smrtnu kaznu", rekla je njena advokatica Ejmi Kob lokalnoj televiziji VTVI, podružnici CBS-a.

Slučaj je takođe podstakao gradske zvaničnike da u oktobru 2023. godine glasaju za postavljanje takozvanog Safe Haven Baby Box-a u gradu, koji majkama omogućava da bezbjedno i anonimno predaju novorođenčad, u skladu sa državnim zakonom o bezbjednom predavanju novorođenčadi. Dotan sada ima najmanje tri takva aktivna boksa, dok ih u cijeloj državi ima 24, navodi VTVI.

(Telegraf.rs)

