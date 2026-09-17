Hakeri traže od banke otkup za ukradene podatke o korisnicima

Hakeri od britanske banke Revolut traže otkupninu od tri miliona dolara i prijete da će objaviti preuzete podatke o korisnicima, piše britanski dnevnik "Fajnenšel tajms".

Britanska banka je tokom vikenda potvrdila da su podaci o korisnicima preuzeti usljed prevare.

Prema podacima banke, neovlaštena treća strana iskoristila je legitimnu adresu elektronske pošte koja se nalazi na državnom domenu kako bi slala lažne zahtjeve za informaciju.

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Prema pisanju lista, hakeri prijete da će prodati povjerljive podatke o više stotina korisnika drugim kriminalnim grupacijama ukoliko im banka u roku od 24 časa ne plati otkup u iznosu od tri miliona dolara ili 6.000 u kriptovaluti "monero".

Hakerska grupa koja sebe naziva "jamnotavilan" objavila je zahtjev na svojoj internet stranici uz prikaz časovnika koji otkucava preostalo vrijeme.

(Srna)