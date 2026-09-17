Zatvorske ćelije kriju tajne: Njihove smrti još se istražuju

Smrt zatvorenika iza rešetaka uvijek otvara pitanje šta se dogodilo u posljednjim trenucima njegovog života, posebno kada uzrok smrti nije odmah poznat.

Slučaj Sanela Arslanija, dugogodišnjeg bjegunca koji je pronađen mrtav u ćeliji KPZ-a Tuzla, nije usamljen.

Sanel Arslani je početkom septembra pronađen mrtav u svojoj ćeliji KPZ-a Tuzla, a na tijelu nisu uočeni tragovi nasilja. Tačan uzrok smrti trebalo bi da pokaže obdukcija, dok Tužilaštvo Tuzlanskog kantona utvrđuje sve okolnosti.

Ovaj slučaj posebno je zanimljiv imajući u vidu da je Arslani bio poznat po brojnim krivičnim djelima i bjekstvima od bjekstva iz zatvora 2006. godine do potrage za njim nakon bjekstva u maju ove godine. Sada je, međutim, pronađen mrtav iza zatvorskih zidina, a odgovor na pitanje šta mu se dogodilo trebalo bi da daju istraga i obdukcija.

Arslanijeva smrt podsjetila je na još nekoliko neobičnih i nerazjašnjenih slučajeva iz zatvora u Srbiji, regionu i u svijetu.

Jedan od najupečatljivijih slučajeva svakako je smrt Zorana Jakšića, nekadašnjeg vođe kriminalne grupe „Amerika”, koji je prošlog ljeta preminuo u zatvoru u Peruu.

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Zoran Jakšić (66), jedan od najpoznatijih balkanskih narko-bosova i vođa grupe „Amerika”, pronađen je mrtav 28. jula 2025. godine u svojoj ćeliji u zatvoru u Peruu, gdje je služio 25-godišnju kaznu zbog šverca kokaina.

Tog jutra, zatvorski stražari zatekli su ga nepomičnog tokom jutarnjeg obilaska osuđenika. Pozvali su ljekare koji su pokušali da ga reanimiraju, ali bez uspjeha.

Prve nezvanične informacije bile su da je Jakšić, koji je u zatvoru bio sam u ćeliji, doživio srčani udar, ali su nadležni državni organi odmah pokrenuli istragu kako bi utvrdili da li je riječ o prirodnoj smrti ili ubistvu. Rezultat istrage do danas zvanično nije saopšten.

Jakšić je tokom višedecenijske kriminalne karijere koristio čak 40 lažnih identiteta, a imao je i više pokušaja bjekstva iz zatvora. Njegova smrt iza rešetaka tako je ostala obavijena velom misterije.

Da uzrok smrti iza zatvorskih zidina ne mora odmah da bude jasan, pokazao je i slučaj 21-godišnjeg Rajka Peruničića iz Crne Gore, koji je krajem novembra 2019. preminuo nakon što mu je pozlilo u zatvoru u Spužu.

Peruničić je u zatvoru proveo svega nekoliko dana prije nego što je pronađen bez svijesti i prebačen u Klinički centar, gdje je preminuo. Tužilaštvo je naložilo obdukciju, dok je njegov otac tvrdio da ne vjeruje u priču o prirodnoj smrti i sumnjao da je njegov sin možda ubijen ili otrovan.

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Porodica je posebno sumnjala zbog njegove ranije teške povrede glave, dok je konačne okolnosti smrti trebalo da utvrde obdukcija i istraga.

Smrti iza zatvorskih zidina često ostaju pod lupom javnosti, posebno kada okolnosti nisu odmah razjašnjene ili kada porodice preminulih dovedu u pitanje zvanične verzije događaja. U slučajevima poput ovih, konačne odgovore mogu dati samo istraga, obdukcija i utvrđivanje svih okolnosti smrti, prenosi Informer.