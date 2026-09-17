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Preminuo nekadašnji MLB bacač: Brajan Volf izgubio borbu u 46. godini

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17.09.2026 08:09

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Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Nekadašnji relif bacač Toronto Blu Džejsa, Brajan Volf, preminuo je početkom ove nedjelje u 46. godini života.

Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Rejčel na društvenim mrežama, navodeći da je Volf preminuo u utorak rano ujutru nakon „izuzetno teške i mučne borbe”. Ona nije iznosila dodatne detalje, pa uzrok smrti za sada nije zvanično poznat.

Volf, rodom iz Fulertona u Kaliforniji, izabran je na MLB draftu 1999. godine u šestoj rundi od strane Minesota Tvinsa direktno iz srednje škole. Nakon višegodišnjeg kaljenja u nižim ligama, 2006. godine je trejdovan u Toronto.

Samo godinu dana kasnije izborio se za mjesto u najjačoj bejzbol ligi svijeta, gdje je u svojoj debitantskoj sezoni pružio sjajne partije za Blu Džejse. Nastupio je na 38 utakmica kao izmjena iz bulpena i završio sezonu sa odličnim prosjekom zarađenih poena (ERA) od 2,98.

Tokom tri sezone u Torontu, Brajan je zabilježio ukupno 72 nastupa u MLB-u, ostvarivši skor od 5 pobjeda i 5 poraza uz ERA od 3,81. Nakon sezone 2009. preselio se u Japan, gdje je uspješno nastupao sve do kraja svoje profesionalne karijere, prenosi Telegraf.

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