Fedor Jemelijanenko stiže u Banjaluku: Specijalni gost na borilačkom spektaklu

Za mnoge najbolji borac svih vremena Fedor Emelianko biće specijalni gost na priredbi Hektor Fight Night 7 u Banjaluci koja se sutra održava u dvorani Centar.

Emelianenko je zakazao druženje sa fanovima od 19 časova pa svi koji žele da vide i upoznaju ruskog imperatora to mogu da urade uoči prvog meča.

Ulaz je potpuno besplatan, a Hektor Fight Night je na ovaj način obradovao brojne fanove.

- Velika nam je čast što možemo da ugostimo najvećeg borca svih vremena. Potvrdio je to u ringu, potvrdio i ponašanjem izvan njega. Biće na raspolaganju fanovima punih sat vremena i otvoriće glavni program na reviji. Presrećni smo i ovo je ogromna stvar za Republiku Srpsku - poručio je osnivač Hektor Fight Night organizije Predrag Stanković.

Publika će vidjeti deset kikboks mečeva u disciplini u kojoj se Emelianenko proslavio prije prelaska u MMA.

Glavni meč radiće Danilo Tošić i Miloš Mugoša, a prije njih u ring ulaze Stefan Dobrijević i Bogdan Đurašković.