Logo

Misterija uklete kuće u Paraćinu: Slaviša ispod dušeka pronašao jezivu tajnu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 08:36

Komentari:

0
Мистерија уклете куће у Параћину: Славиша испод душека пронашао језиву тајну
Foto: Unsplash

Slaviša iz Paraćina, nakon useljenja u staru kuću, na ulici je sreo prethodnu stanarku koja mu je rekla da pogleda ispod dušeka.

Ispod dušeka je našao požutjelo pismo u kojem ga žena upozorava da ne ostaje u kući i da ne spava u toj sobi. Poslije toga se sjetio ranijih neobičnih zvukova i pomjeranja stvari, a žena mu je kasnije potvrdila da je poruku namjerno sakrila.

Slaviša iz Paraćina nije vjerovao u priče o ukletim kućama i natprirodnim pojavama. Sve se promijenilo nakon susreta sa ženom koja je prije njega živjela u kući u koju se tek uselio.

Na ulici mu je uputila neobično upozorenje, a ono što je kasnije pronašao u spavaćoj sobi natjeralo ga je da potpuno drugačije pogleda svoj novi dom.

Kada je pronašao staru i povoljnu kuću za stanovanje, Slaviša nije previše razmišljao o njenoj prošlosti. Objekat jeste bio star i pomalo zapušten, ali njemu je tada bilo najvažnije da ima krov nad glavom. Znao je samo da je prije njega tu živjela žena koja se odselila. Nije postavljao dodatna pitanja. A onda ju je sreo.

Susret na ulici koji mu nije dao mira

Nekoliko dana nakon useljenja vraćao se iz grada kada mu je prišla prethodna stanarka. Nije željela da vodi dug razgovor.

Poručila mu je da, čim stigne kući, pogleda ispod dušeka. Slaviša je najprije pomislio da je riječ o šali. Međutim, njen izraz lica nije odavao utisak osobe koja pokušava da ga nasmije.

Insistirala je da uradi ono što mu je rekla i da pažljivo pročita sve što pronađe. Zatim je otišla.

Njene riječi satima su mu odzvanjale u glavi. Kada se vratio kući, pokušavao je da nastavi dan kao da se ništa nije dogodilo. Ipak, radoznalost je na kraju bila jača.

Ušao je u spavaću sobu, prišao krevetu i podigao dušek. Tada je ugledao presavijeni, požutjeli papir. Izgledao je kao da se već dugo nalazi na tom mjestu. Čim je počeo da čita, nestala je svaka pomisao da je u pitanju bezazlena šala.

Pismo je, prema njegovoj ispovijesti, ostavila žena koja je ranije živjela u kući. U njemu je upozorila sljedećeg stanara da ne ostaje u tom domu. Tvrdila je da je tokom boravka doživljavala neobjašnjive stvari zbog kojih je vremenom počela da vjeruje da sa kućom nešto nije u redu.

Nije opisivala duhove niti nudila dokaz za ono što tvrdi. Ipak, bila je uvjerena da treba da ode i da se više nikada ne vrati. Posebno ga je uznemirilo upozorenje da, ukoliko ipak odluči da ostane, ne spava u sobi u kojoj je pronašao poruku.

Tek nakon čitanja pisma Slaviša je počeo da razmišlja o neobičnim situacijama koje je do tada pripisivao starosti kuće. Noću je umeo da čuje zvuke nalik koracima. Dešavalo mu se da se probudi usred noći bez jasnog razloga, a jednom mu se učinilo i da neko pomjera stolicu u kuhinji.

Jednog jutra pronašao je ključeve na drugom mjestu od onog na kojem je vjerovao da ih je ostavio. Sve je ranije objašnjavao sasvim racionalno starim podovima, cijevima, vetrom ili sopstvenom zaboravnošću. Poslije pisma, iste stvari više nisu djelovale toliko bezazleno.

Potražio ženu koja je ostavila poruku

Slaviša je želio odgovore, pa je pokušao ponovo da pronađe prethodnu stanarku. Kada je konačno uspio da razgovara sa njom, potvrdila mu je da je upravo ona napisala poruku i namjerno je sakrila ispod dušeka prije odlaska.

Međutim, nije željela detaljno da objasni šta joj se dogodilo. Poručila mu je samo da postoje stvari o kojima je bolje ne znati previše. Te večeri Slaviša nije spavao u spavaćoj sobi, prenosi Espreso.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ukleta kuća

Misterije

Srbija

životne priče

Komentari (0)

Pročitajte više

Пензионер, старац, руке

BiH

Datum ovjere presudan: Bez ovog dokumenta penzioneri u FBiH mogu ostati bez primanja

3 h

0
Републикански предсједнички кандидат и бивши предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Биткоин конференцији, 27. јула 2024. године у Нешвилу, у Тенесију.

Svijet

Tramp zaprijetio: Ako Kanada postane pridruženi član EU, prekidamo trgovinu sa Evropom

3 h

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Svijet

Tinejdžerka silovana ispod mosta usred bijela dana

3 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Povrijeđeni u požaru u staračkom domu u teškom stanju: Ljekari im se bore za život

3 h

0

Više iz rubrike

Србин папрено кажњен на граници: У апарат за кафу сакрио 40.000 евра

Srbija

Srbin papreno kažnjen na granici: U aparat za kafu sakrio 40.000 evra

3 h

0
Протести Албанаца у Приштини након пресуде Хашиму Тачију и другим припадницима ОВК.

Srbija

Albanci ponovo kamenjem i pirotehnikom gađali sjedište Euleksa u Prištini

4 h

0
Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот

Srbija

Srbin leži na pijesku bez svijesti, pokušavaju da mu spasu život

15 h

0
Требињска депонија

Srbija

Gomila novca iz banke završila u smeću – ima li svrhe krenuti u potragu

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

11

41

Lavrov: Za Kosovo nisu pitali narod, a glasanje na Krimu odbijaju da priznaju

11

36

Dodik iz Tel Aviva: Saradnja sa Izraelom od strateškog značaja

11

34

Mladići zadobili povrede opasne po život u krvavom obračunu

11

34

Odbjegli poštar iz BiH već na slobodi, došao preko Splita

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima