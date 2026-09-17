Kroz Ormuski moreuz prošla samo tri broda

Autor:ATV redakcija
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Samo tri trgovinska broda juče su prošla kroz Ormuski moreuz, objavila je firma za praćenje brodskog saobraćaja "Kpler".
To je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana i desetodnevni prosjek od oko 17, navodi u preliminarnim podacima "Kpler".
Od tri registrovana broda, prazan teretni brod "Supramaks" išao je kroz iransku rutu, dok je prazan tanker išao takozvanim tamnim pravcem.
"Tanker `Panamaks` izašao je iz vodenog puta koristeći tamni pravac", pokazuju podaci.
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Objavljeni podaci ne obuhvataju brodove koji su prošli kroz Ormuski moreuz sa isključenim predajnicima automatskog sistema identifikacije.
Od početka sedmice brodski saobraćaj je u opadanju zbog jačanja sukoba u Persijskom zalivu.
Saudijski avioni gađali si Jemen i pobunjeni Huti lansirali su dronove i projektile na saudijske gradove.
(Srna)
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