Kroz Ormuski moreuz prošla samo tri broda

Samo tri trgovinska broda juče su prošla kroz Ormuski moreuz, objavila je firma za praćenje brodskog saobraćaja "Kpler".

To je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana i desetodnevni prosjek od oko 17, navodi u preliminarnim podacima "Kpler".

Od tri registrovana broda, prazan teretni brod "Supramaks" išao je kroz iransku rutu, dok je prazan tanker išao takozvanim tamnim pravcem.

"Tanker `Panamaks` izašao je iz vodenog puta koristeći tamni pravac", pokazuju podaci.

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Objavljeni podaci ne obuhvataju brodove koji su prošli kroz Ormuski moreuz sa isključenim predajnicima automatskog sistema identifikacije.

Od početka sedmice brodski saobraćaj je u opadanju zbog jačanja sukoba u Persijskom zalivu.

Saudijski avioni gađali si Jemen i pobunjeni Huti lansirali su dronove i projektile na saudijske gradove.

(Srna)