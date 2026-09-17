Marijana napustila grad i sama napravila kuću od zemlje i starih šoferšajbni

Marijana (38) odrasla je okružena betonom i gradskom gužvom, ali je odlučila da potpuno promijeni život.

Poslije godina putovanja po Latinskoj Americi nastanila se među planinama u Argentini, gdje je sopstvenim rukama napravila kuću od zemlje i recikliranih materijala.

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Posebno neobičan detalj njenog doma su prozori. Umjesto klasičnih stakala, Marijana je u zidove ugradila 12 starih automobilskih šoferšajbni koje je nabavila na aukciji.

Napustila grad sa 22 godine

Marijana je porijeklom iz argentinske provincije Santa Fe, a gradski život ostavila je iza sebe kada je imala samo 22 godine. Krenula je na dugo putovanje po Latinskoj Americi, tokom kojeg je često živjela na mjestima bez tekuće vode i električne energije.

Studirala je likovnu umjetnost, književnost i fotografiju, a poslije godina provedenih na putu odlučila je da se skrasi u mjestu Los Horniljos, u dolini Traslasijera, planinskom području poznatom po gotovo netaknutoj prirodi.

Pošto nije imala mnogo novca za izgradnju klasične kuće, odlučila je da iskoristi ono što joj je bilo dostupno.

Kuću napravila od zemlje, drveta i starih šoferšajbni

Za gradnju je koristila tehnike prirodne gradnje, odnosno mješavinu zemlje i drveta. Veliki problem predstavljali su prozori, ali je pronašla neobično i jeftino rješenje. Na jednoj aukciji nabavila je 12 automobilskih šoferšajbni i ugradila ih direktno u zidove kuće. Tako je dobila velike staklene površine kroz koje može da posmatra okolne planine.

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Tu se nije zaustavila. U zidove je ugradila i stare staklene flaše koje propuštaju dodatnu prirodnu svjetlost i istovremeno služe kao dekorativni elementi.

Marijana danas u ovoj kući živi sa svojim sinom.

Vodu dobija iz prirodnog izvora

Ideja nije bila samo da napravi jeftin dom, već i da bude što manje zavisna od klasične infrastrukture.

Vodu dobija iz prirodnog izvora, dok otpadne vode obrađuje pomoću biodigestera koji je sama napravila od rezervoara postavljenih na različitim nivoima.

Ipak, izgradnja nije prošla bez problema. Tokom jedne posebno oštre zime morala je da prekine radove na četiri mjeseca.

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"Tokom jedne od najtežih zima umjetnica je odlučila da obustavi radove na četiri mjeseca i iznajmi obližnju kuću kako ne bi nastavila projekat potpuno iscrpljena", navodi se u tekstu argentinskog lista "El Kronista".

Jednostavan život daleko od grada

Poslije pauze vratila se gradnji i na kraju završila kuću. Danas živi jednostavnim životom u planinama, daleko od gradske gužve koju je nekada poznavala.

Njen dom možda nema sve pogodnosti klasične kuće, ali predstavlja primjer kako od lokalnih i odbačenih materijala može da nastane funkcionalan životni prostor.

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Od zemlje i drveta, preko starih flaša, pa sve do 12 automobilskih šoferšajbni koje su dobile potpuno novu namjenu, gotovo svaki deo kuće prati istu ideju – iskoristiti ono što već postoji i smanjiti zavisnost od klasičnih resursa.

(Blic)