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Pet povrijeđenih u teškoj nesreći, među njima četvoro djece

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17.09.2026 10:39

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Пет повријеђених у тешкој несрећи, међу њима четворо дјеце
Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče, 16. septembra na području Ilidže, povrijeđeno je pet osoba. O svemu se oglasila policija, koja je otkrila detalje.

"Dana 16.09.2026. godine u 16,40 sati na kolovozu raskrsnice ulica Brza cesta-Zaima Topčića, područje opštine Ilidža, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do sudara putničkog motornog vozila Pasat, kojim je upravljao H.Č, rođen 2002. godine, nastanjen u Sarajevu i putničkog motornog vozila Ford Fjužn, kojim je upravljala M.L, rođena 1991. godine, nastanjena u Belgiji", naveli su iz policije i dodali:

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobila je 35-godišnja M.L, dok je lakše povrijeđeno četvoro djece – putnika iz vozila Ford Fjužn.

Povrijeđenima je ljekarsku pomoć ukazala ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, a potom u KCUS, nakon čega su svi upućeni na kućno liječenje.

O nesreći je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke.

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nesreća

Saobraćajna nesreća

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