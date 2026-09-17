U Njemačkoj rekordne cijene goriva

Autor:ATV redakcija
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Cijene litra dizel-goriva u Njemačkoj dostigle su novi rekordni iznos od 2,45 evra, podaci su njemačkog Automoto kluba ADAK.
Prema podacima ADAK-a, cijene goriva u Njemačkoj u neprestanom su rastu od početka sukoba sa Iranom i problema sa brodskom isporukom kroz Ormuski moreuz. Cijena litra benzina u Njemačkoj je takođe na rekordnoj visini od 2,3 evra.
Njemački kancelar Fridrih Merc najavio je početkom sedmice da će administracija reagovati na rast cijena, ali do sada nisu objavljene bilo kakve konkretne mjere.
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Njegova stranka Hrišćansko-demokratska unija /CDU/ i koalicioni partner Socijaldemokratska partija /SPD/ imaju različite stavove o načinima pronalaženja rješenja za rast cijena. SPD traži uvođenje poreza naftnim kompanija, što Merc odbija.
Berlin je početkom godine uveo dvomjesečne poreske olakšice na gorivo koje su istekle krajem juna.
(Srna)
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