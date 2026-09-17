Italijan preminuo u 112. godini: Gotovo do kraja života radio u vinogradu i čuvao ovce

Autor:ATV redakcija
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Italijanski državljanin Vitantonio Lovalo preminuo je u utorak u 112. godini u svom rodnom gradu Aviljanu na jugu Italije.
Ovaj poljoprivrednik je gotovo do kraja života radio u svom vinogradu i čuvao ovce.
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Đuzepe Meka, gradonačelnik Aviljana, napisao je da je njegov grad izgubio dio svoje istorije, i nazvao je Lovala po nadimku.
- Ziton je bio jedan od nas.
Lovalo je bio oženjen, a njegova supruga je preminula nekoliko godina ranije. Par je imao četvoro djece.
Na početku drugog svjetskog rata je bio na frontu, a potom je kao ratni zarobljenik odveden u Njemačku poslije kapitulacije Italije 1943. godine.
Čak i nakon što je napunio 100 godina, nastavio je da radi u svom vinogradu. Prema podacima Gerontološke istraživačke grupe, titula najstarijeg muškarca u Evropi sada prelazi na portugalskog državljanina Žoakima Varelu, koji ima 111 godina.
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Međutim, Varela je tek 32. na listi najstarijih ljudi u Evropi - iza 31 žene. Prema ovoj listi, najstarija osoba i u Evropi i u svijetu je britanska državljanka Etel Katerham, sa 117 godina.
(Kurir)
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