Logo

Italijan preminuo u 112. godini: Gotovo do kraja života radio u vinogradu i čuvao ovce

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 10:38

Komentari:

0
Италијански држављанин Витантонио Ловало преминуо је у 112. години у Авиљану.
Foto: YouTube/Screenshot/trmh24

Italijanski državljanin Vitantonio Lovalo preminuo je u utorak u 112. godini u svom rodnom gradu Aviljanu na jugu Italije.

Ovaj poljoprivrednik je gotovo do kraja života radio u svom vinogradu i čuvao ovce.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

U Prištini pojačano prisustvo policije zbog najavljenog protesta

Đuzepe Meka, gradonačelnik Aviljana, napisao je da je njegov grad izgubio dio svoje istorije, i nazvao je Lovala po nadimku.

- Ziton je bio jedan od nas.

Lovalo je bio oženjen, a njegova supruga je preminula nekoliko godina ranije. Par je imao četvoro djece.

Na početku drugog svjetskog rata je bio na frontu, a potom je kao ratni zarobljenik odveden u Njemačku poslije kapitulacije Italije 1943. godine.

Čak i nakon što je napunio 100 godina, nastavio je da radi u svom vinogradu. Prema podacima Gerontološke istraživačke grupe, titula najstarijeg muškarca u Evropi sada prelazi na portugalskog državljanina Žoakima Varelu, koji ima 111 godina.

Туризам Требиње

Društvo

Skoro hiljadu zahtjeva: Evo gdje građani Srpske najviše koriste turističke vaučere

Međutim, Varela je tek 32. na listi najstarijih ljudi u Evropi - iza 31 žene. Prema ovoj listi, najstarija osoba i u Evropi i u svijetu je britanska državljanka Etel Katerham, sa 117 godina.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

Najdugovječniji ljudi

Komentari (0)

Pročitajte više

Majstor, zanatlija

Savjeti

Ove stvari u kući obavezno treba provjeriti prije zime: Spriječite havariju

1 h

0
Електро-Бијељина, радови на мрежи

Gradovi i opštine

"Istorijsko niski gubici u Elektro-Bijeljina"

1 h

0
цигарета

Svijet

Kutija cigareta koštaće više od 31 KM? Cijene drastično skaču u ovoj državi

1 h

0
Одбјегли поштар

Hronika

Uhapšen odbjegli poštar iz BiH koji je pokupio penzije

1 h

1

Više iz rubrike

смеће канта контејнер отпад

Svijet

Majka bacila bebu u kontejner, jer je "skupo za održavanje": Izbjegla smrtnu kaznu

1 h

0
цигарета

Svijet

Kutija cigareta koštaće više od 31 KM? Cijene drastično skaču u ovoj državi

1 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Svijet

Marijana napustila grad i sama napravila kuću od zemlje i starih šoferšajbni

1 h

0
Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.

Svijet

Kroz Ormuski moreuz prošla samo tri broda

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

11

41

Lavrov: Za Kosovo nisu pitali narod, a glasanje na Krimu odbijaju da priznaju

11

36

Dodik iz Tel Aviva: Saradnja sa Izraelom od strateškog značaja

11

34

Mladići zadobili povrede opasne po život u krvavom obračunu

11

34

Odbjegli poštar iz BiH već na slobodi, došao preko Splita

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima