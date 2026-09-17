Ševarika u Jekaterinburgu: Jačanje međunarodne saradnje i vidljivosti Republike Srpske

„Međunarodna saradnja gradi se ljudima, povjerenjem i kontaktima“, poručila je Ivana Ševarika sa Međunarodnog festivala mladih 2026. u Jekaterinburgu.

Direktor za međunarodnu saradnju Centra za strateško planiranje i javne politike u Republici Srpskoj, politikolog i mladi stručnjak Ivana Ševarika, učestvuje na Međunarodnom festivalu mladih 2026. u Jekaterinburgu, jednom od najznačajnijih međunarodnih omladinskih događaja ove godine. Njeno učešće predstavlja važan korak u daljem pozicioniranju Centra i Republike Srpske u međunarodnom okruženju i izgradnji mreže kontakata sa mladim profesionalcima, stručnjacima i organizacijama iz različitih dijelova svijeta.

Međunarodni festival mladih održava se od 11. do 17. septembra 2026. godine u Jekaterinburgu i okuplja 10.000 učesnika iz 191 zemlje. Riječ je o velikoj međunarodnoj platformi namijenjenoj razmjeni znanja, iskustava i ideja novih generacija, te uspostavljanju profesionalnih i institucionalnih veza u oblastima diplomatije, međunarodne saradnje, javnog upravljanja, nauke, obrazovanja, medija, preduzetništva i drugih sfera savremenog društvenog razvoja.

Program festivala okupio je i visoke predstavnike državnih i diplomatskih institucija Ruske Federacije. Među učesnicima i govornicima bili su potpredsjednik Vlade Ruske Federacije Dmitrij Černišenko, zvanična predstavnica Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova, a realizovan je i otvoreni dijalog sa ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovom.

Učešće Ivane Ševarike na ovom prestižnom međunarodnom događaju ima poseban značaj i za Centar za strateško planiranje i javne politike u Republici Srpskoj. Kao direktor za međunarodnu saradnju, Ševarika je u prilici da neposredno uspostavlja kontakte sa predstavnicima različitih zemalja i organizacija, razmjenjuje iskustva sa mladim stručnjacima i gradi osnovu za buduće oblike međunarodne saradnje Centra i Srpske.

Kao politikolog i predstavnik mlađe generacije stručnjaka iz Republike Srpske, ona svojim učešćem istovremeno doprinosi većoj vidljivosti znanja, ideja i profesionalnih potencijala koji dolaze iz Republike Srpske. Prisustvo na platformama ovog formata značajno je upravo zato što omogućava da se Republika Srpska, njene organizacije i mladi stručnjaci neposredno uključuju u međunarodnu razmjenu ideja i uspostavljaju kontakte koji mogu prerasti u dugoročne profesionalne i institucionalne veze.

Posebno značajan dio festivalskog programa predstavlja IX Globalni forum mladih diplomata, posvećen ulozi novih generacija u savremenoj diplomatiji i razvoju sistema globalnog upravljanja. Forum okuplja mlade predstavnike diplomatske i stručne zajednice iz brojnih zemalja i stvara prostor za neposredan dijalog o promjenama u međunarodnim odnosima, novim oblicima saradnje i ulozi mladih profesionalaca u procesima koji će oblikovati buduće međunarodno okruženje.

Boravak u Jekaterinburgu omogućio je Ševariki i neposredno upoznavanje sa radom, pristupima i iskustvima istaknutih predstavnika političkog, diplomatskog i akademskog života, kao i aktivno učešće u programima usmjerenim na razvoj analitičkih, pregovaračkih i komunikacionih kapaciteta mladih učesnika.

Za Centar, ovakva aktivnost prevazilazi značaj pojedinačnog učešća na jednom međunarodnom skupu. Ona predstavlja dio šireg nastojanja da se Centar postepeno pozicionira kao stručna, istraživačka i analitička organizacija iz Republike Srpske sposobna da razvija komunikaciju i saradnju i u međunarodnom okruženju.

Uspostavljanje profesionalnih kontakata sa učesnicima iz velikog broja zemalja istovremeno doprinosi jačanju međunarodne prepoznatljivosti i kredibiliteta Republike Srpske i Centra, stvarajući osnovu za buduće partnerske projekte, naučnu i stručnu saradnju, razmjenu znanja i učešće u međunarodnim inicijativama iz oblasti strateškog planiranja, javnih politika i međunarodnih odnosa.

„Međunarodna saradnja ne gradi se samo institucionalnim sporazumima, nego prije svega ljudima, povjerenjem i profesionalnim kontaktima. Iz Jekaterinburga nosim dragocjena iskustva i značajnu mrežu novih poznanstava sa mladim ljudima i stručnjacima iz različitih dijelova svijeta. Važno je da Republika Srpska, njene organizacije i mladi stručnjaci budu prisutni na mjestima na kojima se razgovara o budućnosti međunarodnih odnosa, diplomatije i javnih politika. Centar upravo u tome vidi jedan od pravaca svog budućeg razvoja – da iz Republike Srpske gradi otvorenu i profesionalnu mrežu međunarodne saradnje“, istakla je Ševarika.

Učešće direktora za međunarodnu saradnju Ivane Ševarike na Međunarodnom festivalu mladih u Jekaterinburgu predstavlja zato još jedan korak u razvoju institucionalnog kapaciteta i međunarodne vidljivosti Centra.

Opredjeljenje Centra ostaje da, pored naučnoistraživačkog, analitičkog i projektnog rada u Republici Srpskoj, sistematski gradi kontakte sa relevantnim organizacijama, institucijama i stručnjacima u inostranstvu, povezujući domaće znanje i potencijale sa međunarodnim iskustvima i savremenim tokovima u oblasti strateškog planiranja i javnih politika.

Iz Republike Srpske – prema novim znanjima, partnerstvima i međunarodnoj saradnji.