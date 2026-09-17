Helikopter OS BiH i danas gasi požar na planini Čvrsnici

Helikopter Oružanih snaga BiH i danas nastavlja gašenje požara na planini Čvrsnici, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Helikopterom Oružanih snaga juče su obavljena dva naleta, od kojih je svaki trajao po dva časa, pri čemu je izbačeno ukupno 18.000 litara vode, uz upotrebu protivpožarnog vedra zapremine oko 1.000 litara.

Budući da je riječ o najvišoj planini u Hercegovini, u saopštenju se ističe da je letenje nad Čvrsnicom uvijek zahtjevno u ljetnim mjesecima, jer visoka temperatura predstavlja dodatno naprezanje za motor letjelice, a izazov može predstavljati i jak vjetar.

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Na zadacima gašenja požara posade helikoptera moraju biti dodatno oprezne, jer gust dim smanjuje vidljivost, a može još više otežati i rad helikopterskog motora.

Prema informacijama civilnih institucija, požar na Čvrsnici primijećen je prije dva dana na lokalitetu Razvale, na nadmorskoj visini od 1.850 metara.

Po procedurama, resursi Oružanih snaga koriste se za pomoć civilnim institucijama kada one iscrpe sve mogućnosti uspješne borbe sa vatrenom stihijom.

(Srna)