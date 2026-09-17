Mladići zadobili povrede opasne po život u krvavom obračunu

Dva mladića, N. K. (24) i N. Š. (24), primljena su noćas u Urgentni centar sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život nakon krvavog obračuna u poznatom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu.

Prema našim informacijama, N. K. je zadobio dvije ubodne rane u predjelu grudi, dok N. Š. ima jednu ubodnu ranu, takođe u grudi. Obojica su nakon hitne hirurške intervencije smještena na odjeljenje, dok policija intenzivno traga za odbjeglim napadačem.

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Ova krvava drama odigrala se noćas, oko 3 časa iza ponoći, u jednom poznatom ugostiteljskom objektu na teritoriji Novog Beograda. Pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, u lokalu je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, nakon čega je nepoznati muškarac potegao sječivo i zario ga mladićima u grudi, nanijevši im po život opasne povrede.

- Mladići su odmah transportovani u Urgentni centar, gdje su ljekarski timovi hitno reagovali i operisali ih. Njihovo stanje je trenutno kritično i pod stalnim su nadzorom ljekara - kaže izvor portala Telegraf.

Pripadnici policije su odmah po prijavi izašli na mjesto zločina, obavili uviđaj i blokirali ovaj dio grada.

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Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog koji se nakon napada dao u bjekstvo, a u toku je i pregled snimaka sa sigurnosnih kamera iz lokala i okoline koji bi trebalo da pomognu u rasvjetljavanju svih detalja ovog napada. Istraga je u toku.