Muškarac uhapšen zbog paljenja automobila u Sarajevu

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Foto: Pexels/Kindel Media

Muškarac A. S. /33/ iz Vogošće uhapšen je pod sumnjom da ima veze sa paljevinom dva automobila u sarajevskom naselju Marijin Dvor, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti prije dva dana. Požar je izbio 15. septembra u 2.20 časova Ulici magribija, u blizini Policijske stanice Centar. (Srna)

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