Muškarac uhapšen zbog paljenja automobila u Sarajevu

Autor:ATV redakcija
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Muškarac A. S. /33/ iz Vogošće uhapšen je pod sumnjom da ima veze sa paljevinom dva automobila u sarajevskom naselju Marijin Dvor, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.
Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti prije dva dana.
Požar je izbio 15. septembra u 2.20 časova Ulici magribija, u blizini Policijske stanice Centar.
(Srna)
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