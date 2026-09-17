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Muškarac uhapšen zbog paljenja automobila u Sarajevu

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17.09.2026 12:25

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Muškarac A. S. /33/ iz Vogošće uhapšen je pod sumnjom da ima veze sa paljevinom dva automobila u sarajevskom naselju Marijin Dvor, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti prije dva dana.

Požar je izbio 15. septembra u 2.20 časova Ulici magribija, u blizini Policijske stanice Centar.

(Srna)

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Tagovi :

Sarajevo

hapšenje

Zapaljen automobil

MUP Kanton Sarajevo

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