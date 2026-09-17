Sraman incident u Hrvatskoj: Napadnut zbog majice Crvene zvezde

Sraman incident ponovo u Hrvatskoj. Prema nezvaničnim saznanjima, u Makarskoj je došlo do incidenta u kojem je napadač fizički nasrnuo na mladića i potom ga bacio u more.

Policijske snage ubrzo su stigle na teren te trenutno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja i pronalasku počinioca.

Sukobu je prethodilo negodovanje prolaznika i gostiju u obližnjem kafiću. Naime, mladić je ranije tokom jutra viđen u samom centru grada u majici sa obilježjima Fudbalskog kluba Crvena zvezda.

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Svjedoci navode kako su prisutni već tada komentarisali njegov potez, ističući da se time izlaže nepotrebnom riziku.

Samo nekoliko sati kasnije stigla je potvrda o napadu na pomenutoj lokaciji. Policijski službenici su na mjestu događaja prikupili potrebne informacije i započeli istragu, dok je do redakcije portala "Pod Biokovom" stigla i fotografija sa makarske rive.

Na njoj se pored policijskog vozila nalazi napadnuti muškarac, koji je u međuvremenu skinuo prvobitnu majicu s grbom kluba i obukao drugu sa ćiriličnim natpisom istog tima.