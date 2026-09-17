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Uhapšen muškarac koji je prijetio djeci nožem u vozu

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17.09.2026 12:14

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Мушкарац држи нож
Foto: Pexels/Saif71.com

Muškarac koji je u srijedu uveče navodno nožem prijetio djeci u vozu na relaciji Požega - Pleternica pronađen je i uhapšen danas oko 11.20 sati, saopštila je PU požeško-slavonska. U toku je kriminalističko istraživanje.

Prema riječima jednog od putnika, muškarac je tokom vožnje stajao sa druge strane vrata i pokazivao nož, dok su putnici držali vrata kako bi spriječili da uđe u njihov dio vagona.

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"Muškarac je nožem prijetio djeci u vozu. Bili smo na relaciji Požega - Pleternica. On je bio sa druge strane i pokazivao nož, držali su vrata da ne uđe i da bude što dalje od njega. Svi putnici su se uspaničili, a kondukter ga je izbacio iz voza", ispričao je čitalac, jedan od putnika koji je tokom putovanja doživio pravu dramu.

Policija je potvrdila hapšenje i navela da se utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta.

(Telegraf.rs)

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Hrvatska

Vozovi

prijetnje

nož

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