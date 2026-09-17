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Uređaji koji troše struju čak i kada ih ne koristite: Jedna navika može smanjiti iznos na računu

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17.09.2026 12:59

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Foto: ATV

Računi za struju često rastu zbog jedne, naizgled bezazlene navike – ostavljanja uređaja u "stendbaj" režimu.

Televizori, računari, punjači, muzički sistemi ili kuhinjski aparati, čak i kada nisu u aktivnom radu, nastavljaju da troše energiju.

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Ta “skrivena” potrošnja može mjesečni račun povećati i do 15–20%, a vlasnici je često i ne primjete dok iznos na fakturi ne postane neuobičajeno visok, prenosi Najžena.

Dobra vijest je da se ovaj problem može riješiti jednostavnim navikama. Najefikasnije je uređaje potpuno isključiti iz struje kada ih ne koristite. U tome pomažu multi-utičnice sa prekidačem koje jednim klikom gase više aparata odjednom. Pored toga, prelazak na štedljive sijalice i moderne energetski efikasne aparate donosi dodatnu uštedu. Stara tehnika često troši znatno više struje nego što mislimo, pa je redovna provjera i zamjena dugoročno isplativa.

Važno je razviti svijest o potrošnji i obratiti pažnju na sitnice – lampice koje svijetle, punjači koji ostaju priključeni bez potrebe ili uređaji koji se ne gase u potpunosti. Male promjene u ponašanju mogu godišnje donijeti i stotine evra uštede.

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Osim finansijske koristi, ovakvo odgovorno ponašanje doprinosi i očuvanju prirodnih resursa. Manja potrošnja energije znači i manji uticaj na životnu sredinu, pa svaka ušteđena kilovat-sat struje ima višestruku vrijednost.

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Tagovi :

Struja

električna energija

račun za struju

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