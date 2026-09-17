Restoran kažnjen zbog mrava

Južnokorejski sud novčano je kaznio jedan od najpoznatijih restorana u Seulu zbog služenja deserta ukrašenog mravima, pošto prema lokalnim zakonima o bezbjednosti hrane nije dozvoljena konzumacija tih insekata.

Upravnik restorana "Evett", koji ima dvije Mišelinove zvjezdice, kažnjen je sa 5.400 funti, dok izvršna direktorka ugostiteljskog objekta mora da plati 8.000 funti, prenio je Gardijan.

Sudija u Seulu Li Se-čang izjavio je da prekršaj nije beznačajan pošto su nivoi teških metala u mravima bili iznad dozvoljenih granica, prenose Nezavisne novine.

On je naveo da je uzeo u obzir činjenicu da su optuženi priznali krivično d‌jelo i da nisu ranije kažnjavani, prenosi Tan‌jug.

Desert sa mravima poslužen hiljadama gostiju

Samo 10 vrsta insekata odobreno je kao sastojak hrane u Južnoj Koreji, uključujući skakavce, crve i svilene bube.

Ministarstvo je pokrenulo istragu nakon što je primijetilo pominjanje jela sa mravima u objavama i na društvenim mrežama.

Tužilaštvo je saopštilo da je restoran uvozio sušene mrave iz SAD i Tajlanda putem pošte od aprila 2021. godine.

Procijenjeno je da je desert poslužen za 12.274 gostiju, pri čemu je iskorišćeno 49.096 mrava, čime je ostvaren ukupan prihod od oko 65.000 funti.