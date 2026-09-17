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Pivo na Oktoberfestu ponovo poskupljuje: Pogledajte koliko će koštati krigla

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17.09.2026 13:11

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Октоберфест пиво
Foto: Tanjug/AP

U subotu startuje Oktoberfest, globalno najpoznatiji festival piva. Čuvena litarska krigla koštaće tek nešto više nego prošle godine, ali dugoročnije poređenje bolje ilustruje inflaciju.

Posjetioci će na predstojećem festivalu kriglu u prosjeku plaćati 15,61 evra (30,53 KM), odnosno 2,4 posto više nego prošle godine. Skok je manji od stope opšte inflacije.

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Međutim, ista krigla će koštati pet puta više od 3,2 evra (6,26 KM) iz 1985, što je stopa inflacije od 400 posto, ukazao je u svom blogu glavni ekonomista Unikredit banke u Njemačkoj, Andreas Rees.

To poskupljenje uveliko preskače opštu stopu poskupljenja u zemlji u prethodne četiri decenije od 120 posto, naveo je Rees.

On je pritom postavio pitanje je li ovogodišnje poskupljenje ispod stope inflacije signal da je Oktoberfest preskočio krivulju potražnje, odnosno prešao tačku presjeka rastuće cijene i padajuće potražnje.

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"Moguće je da je vrhunac Oktoberfest inflacije prošao. Međutim, smije li iko na to da se kladi? Vjerovatno ne," dodao je ekonomista.

(RadioSarajevo)

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Tagovi :

Oktoberfest

Pivo

Njemačka

Inflacija

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