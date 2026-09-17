Ovo su prve dvije osobe koje dobijaju povrat PDV-a na nekretninu

Ženama iz Banjaluke i Doboja biće danas, u četvrtak, 17. septembra, uručena rješenja o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.

Srđan Amidžič, ministar finansija i trezora BiH, rekao je da je srećan jer je počela realizacija ovog projekta.

"Pravilnik je urađen tako da se ne favorizuju najskuplje gradnje. Vodili smo računa o svim segmentima", rekao je Amidžić, koji je i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

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Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, naglasio je da je zahvalan svim institucijama s kojim sarađuju, da bi mogli izdati ova rješenja.

Rekao je da je Regionalni centar Banjaluka juče izdao prva rješenja.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, Poreska uprava FBiH, Federalno ministarstvo pravde i Odjeljenje za javne registre Vlade Brčko distrikta označeni su kao krivci za to što nijedan građanin nije dobio svoj novac, jer nisu obezbijedili tehničku podršku za realizaciju ovog projekta.

Na sve te adrese smo poslali upite, a odgovorili su nam samo iz Federalnog ministarstva pravde. Zaključili su, kažu, sporazum s UIO BiH, kojim je odobren pristup E-gruntu.

Tehnička realizacija

"Naglašavamo, međutim, da tehnička realizacija ovog sporazuma ne ovisi isključivo od Federalnog ministarstva pravde, već i od drugih relevantnih aktera koji u ime i za račun Ministarstva održavaju konkretan servis registra. Također, moramo naglasiti da su navedeni akteri uključeni u proceduru i aktivno sudjeluju u procesu. U skladu sa tim ističemo da se koordinira daljnja implementacija i uključeni su svi potrebni subjekti kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost i pravovremena realizacija", rekli su nam u petak iz Federalnog ministarstva pravde.

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Nekoliko dana kasnije, odnosno u utorak, iz UIO potvrđuju da je ovo ministarstvo, ali i preostale dvije institucije, uspjelo obezbijediti tehnički pristup svojim sistemima.

Kako su naveli iz UIO BiH, stvoreni su neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

Tehnička razmjena

"Riječ je o Poreskoj upravi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu pravde i Vladi Brčko distrikta BiH, sa kojima je UIO u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka", rečeno je ranije iz UIO BiH.

Izuzetno je, kako su dodali, važno što su i posljednje tri institucije uspjele obezbijediti tehnički pristup svojim sistemima.

Eventualni nedostaci

"Na ovaj način kompletirana je infrastruktura koja je neophodna da Uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele BiH i početi sa donošenjem rješenja", rekli su ranije iz UIO BiH.

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Podsjetimo, još 8. jula je UIO BiH zvanično otvorio svoja vrata za zaprimanje zahtjeva građana za povrat PDV-a.

Zoran Tegeltija, direktor UIO, rekao je da su od tog datuma do 7. septembra zaprimili 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a. Dodao je da je Regionalni centar (RC) Banjaluka zaprimio 228 zahtjeva (18 odsto od ukupnog broja), RC Mostar 105 (devet odsto), RC Sarajevo 321 (26 odsto), a RC Tuzla 580 (47 odsto).

(Nezavisne)