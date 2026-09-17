Različita adresa u dokumentima prava problem? Saznajte šta treba provjeriti

Različita adresa u ličnim dokumentima najčešće ne predstavlja prepreku za prelazak granice, ali može izazvati dodatne provjere. Građani bi zato prije putovanja trebalo da provjere da li su podaci u dokumentima usklađeni i važeći.

Dok hiljade građana Srbije ovih dana kreću put Grčke, među putnicima se ponovo otvorilo pitanje koje mnoge brine — da li različita adresa u pasošu, ličnoj karti ili drugim dokumentima može da napravi problem na granici.

Upravo o tome povela se rasprava u Fejsbuk grupi „Grčka info”, gdje je jedna članica zatražila iskustva ljudi koji su se našli u sličnoj situaciji.

"Molim vas za iskustvo u vezi sa adresom na pasošu. Četiri pasoša su na staroj adresi, a vozačka i saobraćajna muža su na novoj adresi stanovanja. Da li je to problem prilikom prelaska makedonske i grčke granice? Pasoši su važeći, nisu pred istek. Molim za iskustva sa istom situacijom, nagađanja mi ne trebaju", napisala je ona.

Ubrzo su uslijedili brojni odgovori, a većina korisnika navela je da u praksi nisu imali problema prilikom prelaska granice.

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"Prošle godine muževljevi dokumenti - pasoš jedna adresa, vozačka druga, saobraćajna na mene. Niko nije pravio problem", napisala je jedna članica grupe.

Slično iskustvo podijelio je još jedan korisnik.

"Bez nagađanja, moj muž ima saobraćajnu i ličnu kartu na novoj adresi gdje stanujemo, a pasoši su na staroj. Definitivno i bez brige putujte i ne sjekirajte se za granicu, mi smo prošli bez problema."

Jedna žena navela je da je pasoš sa staroj adresom koristila sve do isteka dokumenta.

"Ja sam adresu u pasošu promijenila tek kada mi je istekao pasoš, a putovala sam u međuvremenu. Niko ništa ne pita, jer oni ne gledaju ličnu kartu da bi upoređivali."

Dokumenti treba da budu usklađeni

Ipak, bilo je i onih koji su upozorili da dokumenti formalno treba da budu usklađeni.

"Po zakonu moraju da budu usklađene adrese."

Dok su pojedini savjetovali da se odgovori ne traže na društvenim mrežama, već od nadležnih.

"Najtačniju informaciju o tome dobićete u lokalnoj policijskoj stanici MUP-a Srbije."

Šta kaže zakon?

Prema propisima Republike Srbije, građani su dužni da prijave promjenu prebivališta nadležnom organu u zakonskom roku, a podaci u ličnim dokumentima treba da budu ažurni. Zakon o prebivalištu i boravištu građana uređuje obavezu prijavljivanja promjene prebivališta, dok se nakon promjene podataka odgovarajuće evidencije i dokumenti usklađuju sa novim stanjem.

Kada je riječ o samom prelasku granice, granična policija prije svega provjerava da li je pasoš važeći i ispunjava uslove za putovanje. Međutim, za sva pitanja u vezi sa promjenom adrese i obavezom zamjene dokumenata nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje preporučuje da građani po promjeni prebivališta ažuriraju svoje podatke u skladu sa važećim propisima.

Zato, iako brojni putnici navode da nisu imali neprijatnosti na granici zbog različitih adresa u dokumentima, najsigurnije je da podaci budu usklađeni i ažurirani u skladu sa zakonom prije polaska na put.

(Informer)

