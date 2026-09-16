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Poštar iz Čapljine koji je završio na Tajlandu objavio video sa djevojkom

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16.09.2026 21:50

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Поштар из Чапљине који је завршио на Тајланду објавио видео са дјевојком
Foto: Printscreen/TikTok

Priča o poštaru Stipi Jukiću iz Višića kod Čapljine dobila je novi nastavak. Nakon što mu se početkom septembra izgubio trag, informacije su vodile sve do Tajlanda, a Jukić se sada pojavio i na društvenim mrežama.

Na TikTok profilu „444dvanaest“ objavljen je video-snimak na kojem se Stipe vidi u društvu djevojke, a snimci stižu sa Tajlanda. Tako je slučaj koji je prije desetak dana počeo kao policijska potraga dobio svojevrstan nastavak na TikToku.

Jukić se na snimku pojavljuje dobro raspoložen, a objava je odmah privukla pažnju s obzirom na okolnosti njegovog odlaska iz Bosne i Hercegovine.

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Portal Hercegovina.info još je 8. septembra objavio da je Jukić, nakon boravka u jednom mostarskom hotelu, otišao prema Sarajevu, odakle je avionom otputovao za Tursku. Avionska karta koju je imao kao krajnje odredište navodila je Bangkok.

@novifosil #khaosanroad #thailand🇹🇭 #ladygaga #pkuket🇹🇭 #coffeetiktok ♬ izvorni zvuk - 444dvanaest

MUP HNK tada je mogao potvrditi da je Jukić napustio Bosnu i Hercegovinu, dok njegov dolazak na Tajland u tom trenutku nije bio zvanično potvrđen.

Njegov nestanak majka je prijavila Policijskoj upravi Čapljina nakon što joj se prestao javljati. Policija je potom raspisala operativnu potragu.

Istovremeno je ostalo otvoreno pitanje većeg broja penzija koje nisu bile dostavljene korisnicima. Prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, radilo se o između 50 i 60 penzija.

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Hrvatska pošta Mostar naknadno je saopštila da su 10. septembra na području Čapljine u potpunosti podijeljene sve penzije, dok su u vezi sa slučajem Jukića pokrenute interne provjere.

Cijela priča u međuvremenu je postala svojevrstan internet fenomen.

Na platformi 4fund pokrenuta je „humanitarno-humoristična“ kampanja kojom se za Stipu pokušava prikupiti 15.000 evra. Među šaljivo navedenim troškovima bili su povratna karta Bangkok–Sarajevo, krema za sunčanje i advokat, dok je kampanja vrlo brzo privukla desetine donatora.

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Pojavila se i Fejsbuk stranica „Podrška Poštaru Stipi u Bangkoku“.

Sada je stigao i prvi snimak iz Tajlanda. Umjesto razglednice, Stipe se, čini se, odlučio za TikTok.

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Tagovi :

poštar

Čapljina

Tajland

penzije

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