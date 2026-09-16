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Kazani će raditi punom parom, ova sorta šljive bogato rodila

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16.09.2026 21:58

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Шљиве,храна
Foto: Pixabay/Daria-Yakovleva

Stenlej je otporna sorta, čak i najotpornija među onim koje se uzgajaju na našim prostorima. Najbolje podnosi kasne proljećne mrazeve, otporan je na virus šarke i plamenjaču, jedino što je više osjetljiv na moniliju, ali, uz redovne mjere zaštite, nema većih problema.

Bolje podnosi sušu od ostalih sorti, što se pokazalo i u ovoj godini, koja je možda među najtežim za voćare, u istoriji voćarstva.

Još može da se bere

Plod Stenleja, inače, krupan je, do 40 grama, ovalan. Često ima i duple plodove. Samooplodna je sorta, ali, bolje je ako ima oprašivače kao što su čačanska ljepotica i rodna. Nije mnogo dobar kao jedini oprašivač glavnoj sorti zato bi trebalo da bude u zasadu s još nekim sortama.

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Bere se od polovine avgusta pa do početka septembra, mada, u sušnijim godinama kao što je ova, može i duže da ostane na stablu.

Berba u pojedinim područjima još traje. Rod je dobar, iako su plodovi većinom nešto sitniji. Za ovu godinu interesantno je da je pokožica još tvrda, tako da bi mogao još da ostane na granama. Prošle godine berba je uslijedila ranije, a razlog za ovogodišnju, produženu, jeste u dugotrajnom nedostatku padavina što je spriječilo normalno sazrijevanje plodova.

Šljiva dobro baca

Zbog tvrdoće, neke domaćice izbjegavaju ovu sortu za pekmez jer se duže kuva, ali je za sušenje izvanredna. Pogodan je i za potrošnju u svježem stanju. Kada je riječ o rakiji, ipak, bolje bi bilo da se pomiješa s nekom sortom.

sljive

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Voćari su, inače, zadovoljni prvim rezultatima pečenja rakije. Plašili su se da će suša uticati na slabiji kvalitet plodova, ali, prvi kazani, ove godine, bacaju 10 i više litara, što nije loše imajući u vidu višemjesečni manjak vode.

(Agroklub)

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Šljiva

Stenlej šljiva

berba

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