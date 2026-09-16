Cvijanović: Promijenile su se okolnosti, pripremamo se za nove globalne izazove

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da se zbog trenutne situacije u svijetu Republika Srpska sprema, te gradi kontakte i partnerstva.

Cvijanovićeva je navela da se Srpska mora otvoriti, juriti ka razvoju i pratiti liniju kojom svijet ide.

"Zatrpani smo političkom mržnjom i nastojanjima da nam se nešto oduzme. Moramo da se branimo od tih nasrtaja i moramo imati ljude koji razumiju gdje se kreće planeta i ekonomija, kakvo nam je obrazovanje potrebno za buduće generacije, kako očuvati porodicu, identitet i vrijednosti na kojima počiva naše društvo", izjavila je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je rekla da u javnom diskursu Federacije BiH ne dominiraju teme o tome grade li se putevi, mostovi, škole, vrtići i drugo, već je samo u fokusu to šta su uradili političari iz Republike Srpske.

"Mi ne smijemo upasti u tu zamku, nama je važna svaka opština, svaki čovjek kako živi. Ponosna sam kad vidim da se povećavaju plate, penzije, subvencije poljoprivredi, izdvajanja za porodice, borce i druge kategorije. Mislim da /predsjednik Vlade Republike Srpske/ Savo Minić radi odličan posao", rekla je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o međunarodnoj situaciji, Cvijanovićeva je ukazala da su institucije međunarodnog karaktera zakazale.

"Diplomatija je utihnula, i zato i jeste stanje takvo u Evropi. Ne možete da kažete da nećete da razgovarate sa nekim, a hoćete da postignete najbolje rješenje", navela je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da cilj diplomatije i jeste da se razgovorom dođe do rješenja.

"Neke zemlje imaju isključiv stav i neće da razgovaraju, a takav problem imamo i mi sa našim kolegama u Federaciji BiH. Oni kažu mi nećemo sa vama da pričamo, pa dobro ne morate, ali onda ti zemlja ne može napredovati, ne možeš doći do dobrih rješenja", pojasnila je Cvijanović.

Prema njenim riječima, prioriteti Republike Srpske su da se očuva kao jedna čvrsta autonomija koja može da upravlja procesima za šta je nadležna.

"Druga stvar da svaka lokalna zajednica vidi boljitak, a treća je da svaki čovjek razumije da je u nekoj grupaciji prema kojoj institucije idu da izvršavaju svoje obaveze. Kada napravite to jedinstvo vama niko ništa ne može", naglasila je Cvijanovićeva.

Odgovarajući na pitanje da li je politika BiH to što je ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković opozvao dvojicu diplomata Srbije, Cvijanovićeva je rekla da je to politika jednog predstavnika jednog naroda.

Prema njenim riječima, to ne pomaže BiH, već je vodi dalje od dogovora i napretka.

"Takvo isključivo ponašanje `neću sa tobom da pričam, ali hoću da ti nanosim štetu` i dovodi do situacije da ste neka skalamerija od države, da ste nepriznati, neshvaćeni. Takav ste imidž od države i napravili", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da se sada situacija mijenja.

"Promijenile su se okolnosti i postoje velike sile koje su najvažnije i koje kažu da nema više upravljanja i teške ruke, koje kažu `sjednite i dogovarajte se`. Ti ako nećeš sa nama da se dogovaraš, onda si odgovoran što je nešto propalo, nisam ja kriva koja hoću da se dogovaram i razgovaram", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su očišćeni politički i ekonomski pritisci na Republiku Srpsku.

"Držali su nas u finansijskoj blokadi, ali nismo kukali jer smo znali da će se to riješiti i riješilo se. Pogledajte sada kolike su investicije u Republici Srpskoj", rekla je Cvijanovićeva.

CVIJANOVIĆ: ZA SRPSKU SE UVIJEK VRIJEDI BORITI

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će, ukoliko ponovo bude izabrana, zastupati dodatno i strateško pozicioniranje Republike Srpske na međunarodnoj sceni, te poručila da se za Srpsku uvijek vrijedi boriti.

"Sva vrata koja su nam bila otvorena biće ponovo. Na njih će se ulaziti slobodno, a mi namjeravamo da otvorimo još neka vrata. Želimo da se sa savremenim svijetom povezujemo ekonomski i svakako u interesu naših ljudi. Namjeravamo i da naš obrazovni sistem uskladimo sa trendovima. Želimo da sve što naša djeca sutra postanu ima upotrebnu vrijednost i za njihove živote, ali i za Srpsku kao društvenu zajednicu. To što su nam brojna vrata sada otvorena veliko je priznanje za Srpsku o kojoj se konačno čula istina", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je dobro što Republika Srpska u ekonomskom smislu više ne doživljava blokade i sankcije, već sada može da još snažnije ide ka razvoju.

"Pri tome vodimo računa o socijalnoj dimenziji budžeta, ali želimo da svakoj porodici u Republici Srpskoj omogućimo da zadovoljno živi. Mala smo zajednica i moramo se držati zajedno. Nismo svjetski igrači, ali na mnogo stvari možemo uticati ako imamo otvorena vrata u svijetu da riješimo vlastite probleme", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da će štititi interese Republike Srpske i imati čvrstu vezu za republičkim institucijama.

Cvijanovićeva je napomenula da je stav Republike Srpske da ne želi da živi tuđe unitarističke snove niti da hrani tuđe unitarističke apetite, već da autonomiju Republike Srpske u potpunosti stavi u funkciju razvoja koju je dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom i po ustavnim rješenjima Srpske.

"Ako je politika Republike Srpske suverenistička, decentralizacije, prirodnog spajanja i prirodnog razdvajanja, onda naravno kada vidite neke pojave u svijetu morate sa nečim da se identifikujete", naglasila je srpski član Predsjedništva BiH.

Cvijanovićeva je ukazala da se u svijetu dešavaju neki procesi i da je moguće da će mapa svijeta, pa čak i Evrope izgledati drugačije u budućnosti, te da je uloga Republike Srpske da u tim okolnostima pronađe svoje mjesto.

"Mi funkcionišemo na način da smo organska cjelina i na istom zadatku. Radimo u interesu Republike Srpske, ali nikada da bilo kome nanesemo štetu ili ga povrijedimo. Želim da uklonim bilo kakvu nepravdu, barijeru prema Srpskoj ili nešto što bi se ugrozilo naše pravo glasa u BiH. Smatram da je to fer", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je konstatovala da je Republika Srpska iza sebe ostavila najteže periode pritisaka i navela da novo vrijeme nipošto ne treba prokockati.

"Moramo i dalje biti okupljeni oko Srpske i njoj posvećeni. Dominantna volja naroda je okupljena oko Srpske", rekla je Cvijanovićeva i dodala da opozicioni faktori u Srpskoj ne mogu opstati ako istinski ne rade za Republiku.

Ona je uvjerena da će se građani Republike Srpske snaći kada je riječ o glasanju na predstojećim izborima jer je na terenu širom Srpske uvidjela da građani vjeruju sebi i Republici.

"Vole kada za njih nešto učini Vlada Srpske i to cijene. S druge strane, imamo more izazova i neriješenih problema, ali to ne znači da ih nećemo rješavati. Srpska je nešto za šta se uvijek vrijedi boriti i svako mora imati svijest o tome", naglasila je ona.

Cvijanovićeva je rekla da Republika Srpska može napredovati i bez BiH koja to sve koči.

"Srpska može napredovati uprkos svim opstrukcijama. Možemo da punimo naš budžet, izvršavamo sve obaveze i povećavamo ono što je ljudima bitno. Idemo naprijed i bilo bi dobro da nas ne zaustavljaju", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da opstrukcije Republike Srpske pokazuju nesposobnost BiH.

"Te snage političkog Sarajeva će na kraju same sebe dovesti do kraja. Neće nas. To je njihovo šizofreno i isključivo ponašanje u kome zaustavljaju sve vrste korisnih i važnih lokalnih i međudržavnih projekata koji donose bolji život građana", rekla je ona.

Ona je poručila da u interesu Republike Srpske nije bilo kakva nestabilnost, već Ustav, ustavnost i da se poštuje ono što je dato Republici Srpskoj Dejtonskim mirovnim sporazumom.

"Važno je da imamo mir i stabilnost da bi smo mogli da napredujemo ekonomski i da bi mogli da vodimo računa o potrebama stanovništva i našim budućim ciljevima i prioritetima", istakla je Cvijanovićeva.

CVIJANOVIĆ: LOŠA ISKUSTVA SA HAŠKIM PROCESIMA, DRASTIČNE KAZNE PREINAČENE U OSLOBAĐAJUĆE

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je, povodom današnje presude Suda u Hagu četvorici bivših vođa terorističke OVK, da ne može prejudicirati kakva će biti drugostepena presuda, ali da postoje negativna iskustva sa Haškim tribunalom jer su neke drastično visoke kazne preinačene u oslobađajuće.

Cvijanovićeva je istakla da je nezamislivo da dva sudska vijeća ili dvoje sudija mogu imati tako različit pristup da neko dobije 40 godina zatvora, a da poslije toga bude oslobođen.

"To pokazuje na praksa nije ujednačena ili da ne postoji svijest kako prići određenim stvarima na osnovu onoga što su regule i norme", ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je posebno zabrinula današnja izjava jednog od sudija Suda u Hagu da su postojali strašni pritisci na svjedoke i da su mnogi zbog toga odustajali od svjedočenja.

"U BiH smo imali priliku slušati svjedoke koji su se žalili i govorili da je vršen pritisak na njih i da su morali da odustaju od svjedočenja zbog straha za svoje porodice. To znači da se sudska zaštita ne proteže dovoljno dobro na one koji treba da budu jedan od sastavnih elemenata sudskog postupka", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je viđeno i to da su ljudi koji su definitivno zasluživali da odgovaraju za krivična djela koja su počinili, na kraju, nažalost, budu oslobođeni.

"Viđali smo i neke druge kojima nije data prilika da iznesu stvarne argumente nego se napravi plašt od prethodno napravljenih slika koje su oni uklapali u sudske presude i to je definitivno osjećaj koji imamo u Republici Srpskoj", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je navela da nema pravog pokazatelja da ova presuda ima veze sa predstojećim izborima u Srbiji i Republici Srpskoj, ali da zna da sve stvari koje su visoko rizične sa aspekta mobilisanja neke pozitivne ili negativne volje birača u predizborno vrijeme mogu da budu nešto što izaziva sumnju.

Cvijanovićeva je navela da su u svijetu počele da se preslažu karte, te dodala da taj proces neće biti završen u narednih godinu ili dvije.

"Bio je globalistički pristup u kojem su se forsirala vještačka rješenja. U BiH smo imali stranca koji nameće zakone, ali se ta rješenja više ne forsiraju, kao ni rješenja o pravljenju nekakve unitarističke i centralističke BiH", pojasnila je Cvijanovićeva.