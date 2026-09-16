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Nadica Ademov se tajno udala! Pjevačica nije nosila vjenčanicu

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16.09.2026 22:51

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Пјевачица Надица Адемов
Foto: Youtube/Svetski Radio

Pjevačica Nadica Ademov pojavila se večeras na gala događaju koji se održava u Beogradu na vodi, a koji je okupio brojne zvanice sa domaće javne scene.

Nadica je na žurku došla u pratnji supruga Damira, a svojim izgledom odmah je privukla pažnju prisutnih.

Pjevačica je dobila brojne komplimente. Mediji su je uporedili sa barbikom, a ona je otkrila tajnu dobrog izgleda.

- Malo sam smršala - pohvalila se Nadica Ademov.

O tajnom vjenčanju

Nadica Ademov se nedavno udala u tajnosti, iako je godinama u ljubavi sa Damirom, a vjenčanju su prisustvovali samo najbliži članovi. Sada je otkrila kako je izgledala sama ceremonija i da li je nosila vjenčanicu.

- Lijepo je bilo. Bio nam je cilj da sakrijemo od javnosti, iako to nije bilo baš moguće. Mada lijepe stvari ni ne treba da se kriju - rekla je pjevačica i dodala:

Надица Адемов

Scena

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- Godinama smo planirali to vjenčanje. Nisam nosila vjenčanicu, imala sam haljinu. Bilo je jako emotivno, prisustvovao je mali krug mojih prijatelja, porodice... Nije bio niko sa estrade, to ćemo tek da napravimo sljedeće godine. Svi me pitaju kad će, znaju da su kod mene zagarantovane dobre žurke - izjavila je Nadica.

O predbračnom ugovoru

Kako ističe, nije bilo ni pregovora o predbračnom ugovoru, jer njoj i Damiru to ne treba

- Meni to ne treba - kratko je poručila Nadica, pa otkrila kako su njena djeca reagovala na vjenčanje mame i tate.

- Melina mi je rekla: "Mama, prelijepa si!". Ona sad već lijepo priča, spaja riječi, Amel ponavlja sve za njom i tako, imamo dva papagaja u kući - rekla je Nadica kroz smijeh.

Otkrila da li joj je neka starija pjevačica otela mikrofon

- Kod mene je uvijek bio samo vjetar u leđa. Recimo Verica Šerifović, ja vječito pjevam njene pjesme, a jednom sam imala situaciju da su mi na privatnom veselju tražili njenu pjesmu, a ona je bila tu. Ja sam rekla uz dužno poštovanje, ali ne mogu da otpjevam tu pjesmu, Verica je tu. Ona je odmah ustala i rekla: "Sine, samo ti pjevaj! Karijera je pred tobom" - ispričala je Nadica Ademov.

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Nadica Ademov

Pjevačica

Udaja

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