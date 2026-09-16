Opljačkano partizansko groblje, krađa trajala duže vrijeme!

Slovenačka policija istražuje krađu spomen-ploča od posebnog istorijskog značaja sa groblja nekadašnje partizanske bolnice Košuta na području opštine Preddvor.

Policija je slučaj evidentirala u utorak, 15. septembra, oko 14 časova, a prema dosadašnjim saznanjima, ploče nisu ukradene odjednom, već su nestajale tokom dužeg vremenskog perioda, piše Delo.si.

Partizanska bolnica Košuta nalazila se kod Bašlja, pod planinom Storžič, a radila je od aprila 1944. do maja 1945. godine, u završnoj fazi Drugog svjetskog rata. Oko 100 metara od nekadašnje bolnice nalazi se groblje na kojem se nalaze centralna spomen-ploča i nadgrobne ploče sedmorici boraca koji su tu preminuli.

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U Policijskoj upravi Kranj potvrdili su da prikupljaju obavještenja i dokaze u vezi sa krađom. Za sada nije poznato koliko je tačno spomen-ploča odnijeto, kada je krađa počela niti ko stoji iza ovog slučaja.

Policija će, nakon što završi prikupljanje informacija i utvrdi sve okolnosti, o svojim saznanjima obavijestiti nadležno državno tužilaštvo.