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Snimljen trenutak stravične nesreće na autoputu, jurio u suprotnom smjeru

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16.09.2026 16:00

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Снимљен тренутак стравичне несреће на аутопуту, јурио у супротном смјеру
Foto: Index.hr

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Zagreba na autoputu A3 poginula je jedna osoba.

Indeks je u posjedu snimka koji prikazuje trenutak početka današnje teške saobraćajne nesreće na zagrebačkoj obilaznici, u kojoj je poginula jedna osoba.

Na snimku se vidi bijeli automobil koji velikom brzinom juri u suprotnom smjeru auto-putem A3. U sljedećem trenutku dolazi do silovitog udara u vozilo koje je pravilno nailazilo svojom trakom, pri čemu se vidi kako krhotine i dijelovi automobila lete po vazduhu i kolovozu.

Po svemu sudeći, nakon tog prvog sudara na bijeli automobil naletio je tegljač i potpuno ga smrskao, pri čemu je jedna osoba poginula.

Iz zagrebačke policije potvrdili su za Indeks da su upoznati sa vožnjom u suprotnom smjeru i postojanjem snimka, ali napominju da još utvrđuju sve okolnosti i tačnu dinamiku nesreće.

Prema dostupnim informacijama, Hrvatski auto-klub (HAK) je uoči tragedije primio dojavu i upozorio vozače na vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na obilaznici.

Fejsbuk stranica „Granični prijelaz Maljevac“ objavila je snimak iz kamiona za koji navodi da prikazuje vozača koji se kretao u suprotnom smjeru.

Saobraćaj u prekidu, nastale kilometarske kolone

Zbog nesreće na dionici između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok, u smjeru Lipovca, saobraćaj je potpuno obustavljen.

Stvorile su se ogromne kolone – između Kosnice i Zagreba istok kolona je duga sedam kilometara, dok automobili stoje u koloni dugoj još pet kilometara između čvorova Jakuševec i Kosnica.

Sav saobraćaj se na čvoru Kosnica isključuje sa auto-puta i preko Domovinskog mosta, Radničke ceste i Slavonske avenije preusmjerava na čvor Zagreb istok, gdje se vozači ponovo mogu uključiti na A3 ili A4.

U nesreći su, kako se saznaje iz policije, učestvovala dva teretna i tri putnička vozila.

Automobil potpuno podvučen pod tegljač

Fotografije sa mjesta nesreće pokazuju razmjere udara. Bijeli automobil je od siline sudara ostao potpuno zgnječen i podvučen pod crveni tegljač sa poluprikolicom, dok je neposredno pored njih zaustavljen i žuti kamion sa dizalicom.

Na terenu su sve dežurne službe, uključujući policiju, vatrogasce i Hitnu pomoć.

Nakon što je saobraćaj u potpunosti zaustavljen, čitaoci Indeksa snimili su još jedan opasan incident u samoj koloni.

„U koloni sam zbog saobraćajne nesreće između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok. Jedan automobil je krenuo da vozi u suprotnom smjeru koridorom za Hitnu pomoć“, javio je čitalac koji je poslao fotografije.

Na njima se vidi srebrni „mercedes“ slovenačkih registarskih oznaka, okrenut u suprotnom smjeru, kako se kreće prostorom između zaustavljenih vozila koji je ostavljen za prolazak hitnih službi.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Zagreb

vozio u kontrasmjeru

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