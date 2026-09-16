Logo

AI bi mogao da nas ubije do kraja decenije? Altman: "Imate pravo da se plašite"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 16:35

Komentari:

0
Генерални директор компаније OpenAI, Сем Алтман, разговара са генералним директором компаније Google DeepMind, Демисом Хасабисом, који није виђен на снимку, на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson,File

Tvorac ChatGPT-a odgovorio na jeziva upozorenja stručnjaka da bi vještačka inteligencija mogla da zbriše čovječanstvo.

Direktor američke kompanije OpenAI, Sem Altman, izjavio je da svijet ima "pravo da se plaši", ali da "treba da vjeruje" kompanijama koje se bave vještačkom inteligencijom (AI) da "rade pravu stvar" kada je u pitanju bezbjednost i razvoj AI.

"Svijet bi trebalo da vjeruje da ćemo učiniti pravu stvar, jer je to prava stvar i osjećamo veličinu ovoga“, rekao je Altman na konferenciji u San Francisku koju je organizovala softverska firma Sejlsfors, prenosi Bi-bi-si.

On je rekao da ljudi imaju opravdan strah u vezi sa vještačkom inteligencijom, jer su se mogućnosti alata brzo razvijale.

"Ne treba nam toliko mašte kao nekada da bismo zamislili kako bi ovo moglo poći po zlu. Mislim da je svijet u pravu što se ovoga plaši", kazao je Altman.

Ovo je prvo Altmanovo javno obraćanje od kada je prošle nedjelje postala viralna objava istraživača koji je napustio firmu za vještačku inteligenciju Anthropic, navodeći da bi AI mogla da ubije sve ljude do kraja decenije ukoliko se ne kontroliše.

Nekoliko drugih rukovodilaca i stručnjaka za vještačku inteligenciju odgovorilo je da se slažu sa tom procjenom, iako nisu objasnili kako su došli do svojih zaključaka ili kako tačno vještačka inteligencija može da postigne tako nešto.

Altman je na konferenciji rekao i da smatra da su kompanije za vještačku inteligenciju, poput njegove, sposobne da se u suštini same regulišu.

"Uradićemo to kako treba, čvrsto sam uvjeren u sposobnost naše kompanije i industrije da ovo urade bezbjedno", rekao je Altman, koji je dodao da je siguran da će "usklađenost i bezbjednost biti daleko ispred mogućnosti", kao i da će, ako to ne budu mogli, "usporiti ili se zaustaviti".

Nakon Altmanovih komentara, šef Mete, Mark Zakerberg, napisao je na platformi X da svaka laboratorija za veštačku inteligenciju ima sposobnost i podsticaj "da preduzme sopstvene akcije" u cilju kreiranja alata i modela vještačke inteligencije dizajniranih tako da osiguraju bezbjednost.

"Svaka laboratorija koja se ne fokusira na usklađivanje, zaostaće. Laboratorije se suočavaju sa značajnom odgovornošću ako njihovi modeli nanesu štetu, tako da imaju snažan podsticaj da to spriječe", rekao je Zakerberg.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sem Altman

Vještačka inteligencija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сателит лети изнад планете Земље.

Nauka i tehnologija

Ozonski omotač se oporavlja: Ozonska rupa manja nego u proteklim decenijama

23 min

0
Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .

Nauka i tehnologija

Evropska komisija zabranjuje upotrebu društvenih mreža za mlađe od 13 godina?

5 h

0
робот АИ вјештачка интелигенција

Nauka i tehnologija

Zašto šefovi AI divova odjednom upozoravaju na ogromnu opasnost?

18 h

0
гугл претрага историја

Nauka i tehnologija

Gugl pod istragom zbog 500.000 lažnih naloga povezanih sa dojavama o bombama

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Drama na moru u Grčkoj: Muškarac (29) bez svijesti i pulsa izvučen iz vode

16

41

Pucao na policiju i sebe nakon nasilja u porodici, dobio 7 godina

16

40

Riješena misterija stara 178 godina: Da li je i zašto voz kasnio 16 minuta 18. oktobra 1841?

16

35

AI bi mogao da nas ubije do kraja decenije? Altman: "Imate pravo da se plašite"

16

31

Oglasile se Sjedinjene Američke Države poslije presude Hašimu Tačiju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima