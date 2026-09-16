AI bi mogao da nas ubije do kraja decenije? Altman: "Imate pravo da se plašite"

Direktor američke kompanije OpenAI, Sem Altman, izjavio je da svijet ima "pravo da se plaši", ali da "treba da vjeruje" kompanijama koje se bave vještačkom inteligencijom (AI) da "rade pravu stvar" kada je u pitanju bezbjednost i razvoj AI.

"Svijet bi trebalo da vjeruje da ćemo učiniti pravu stvar, jer je to prava stvar i osjećamo veličinu ovoga“, rekao je Altman na konferenciji u San Francisku koju je organizovala softverska firma Sejlsfors, prenosi Bi-bi-si.

On je rekao da ljudi imaju opravdan strah u vezi sa vještačkom inteligencijom, jer su se mogućnosti alata brzo razvijale.

"Ne treba nam toliko mašte kao nekada da bismo zamislili kako bi ovo moglo poći po zlu. Mislim da je svijet u pravu što se ovoga plaši", kazao je Altman.

Ovo je prvo Altmanovo javno obraćanje od kada je prošle nedjelje postala viralna objava istraživača koji je napustio firmu za vještačku inteligenciju Anthropic, navodeći da bi AI mogla da ubije sve ljude do kraja decenije ukoliko se ne kontroliše.

Nekoliko drugih rukovodilaca i stručnjaka za vještačku inteligenciju odgovorilo je da se slažu sa tom procjenom, iako nisu objasnili kako su došli do svojih zaključaka ili kako tačno vještačka inteligencija može da postigne tako nešto.

Altman je na konferenciji rekao i da smatra da su kompanije za vještačku inteligenciju, poput njegove, sposobne da se u suštini same regulišu.

"Uradićemo to kako treba, čvrsto sam uvjeren u sposobnost naše kompanije i industrije da ovo urade bezbjedno", rekao je Altman, koji je dodao da je siguran da će "usklađenost i bezbjednost biti daleko ispred mogućnosti", kao i da će, ako to ne budu mogli, "usporiti ili se zaustaviti".

Nakon Altmanovih komentara, šef Mete, Mark Zakerberg, napisao je na platformi X da svaka laboratorija za veštačku inteligenciju ima sposobnost i podsticaj "da preduzme sopstvene akcije" u cilju kreiranja alata i modela vještačke inteligencije dizajniranih tako da osiguraju bezbjednost.

"Svaka laboratorija koja se ne fokusira na usklađivanje, zaostaće. Laboratorije se suočavaju sa značajnom odgovornošću ako njihovi modeli nanesu štetu, tako da imaju snažan podsticaj da to spriječe", rekao je Zakerberg.