Ozonski omotač se oporavlja: Ozonska rupa manja nego u proteklim decenijama

Ozonska rupa iznad Zemlje tokom protekle godine bila je najmanjeg promjera u proteklih nekoliko decenija, saopšteno je danas iz Svjetske meteorološke organizacije (SMO).

U svom izvještaju objavljenom povodom Svjetskog dana ozona, SMO ističe da je drugi put zaredom dubina i širina ozonske rupe značajno manja nego što je to bilo u periodu od 1990. godine do 2010. godine.

Prema podacima SMO, prošle godine ozonska rupa je bila četiri do pet puta manja nego 1992. godine.

"To je djelimično zbog prirodne atmosferske pojave koja je dovela do godišnje varijacije. Međutim, odlučujući faktor je u proteklim decenijama smanjenje, urušavanje ozona supstancama koje je proizveo čovjek, poput hlorofluorougljenika (CFC) koji se nekad koristio u frižiderima, klima uređajima, protivpožarnoj pjeni i spreju za kosu", ističe se u saopštenju.

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Generalni sekretar SMO Selest Saulo istakla je da je to uspješna ekološka priča, prenosi njemačka DPA.

Ona je naglasila da se od 2000. godine ozonski omotač oporavlja i potpun oporavak se može očekivati u narednim decenijama, prenosi Srna.