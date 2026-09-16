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Toplotni talas u Francuskoj: Za manje od mjesec dana preminulo 817 ljudi

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16.09.2026 16:01

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Топлотни талас у Француској: За мање од мјесец дана преминуло 817 људи
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Francuska je registrovala najmanje 817 smrtnih slučajeva od 27. jula do 20. avgusta, kada je zemlju zahvatio toplotni talas, saopštila je nacionalna zdravstvena agencija.

Time je ukupan broj smrtnih slučajeva zabilježenih od juna, kada je počela serija toplotnih talasa, dostigao gotovo 8.000.

Ova brojka obuhvata sve smrtne slučajeve, bez obzira na uzrok, i predstavlja procjenu zasnovanu na izvodima iz matične knjige umrlih izdatim tokom tog perioda.

Najveći dio umrlih u tom periodu činile su osobe stare 75 godina i više, prenosi Srna.

Evropa se ove godine suočila sa ekstremnim zagrijavanjem što je povezano sa klimatskim promjenama izazvanim ljudskim djelovanjem u mnogo većoj mjeri nego bilo koji drugi kontinent.

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Rekordni toplotni talas

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Francuska

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