UZNEMIRUJUĆE! Užas u prenosu uživo: Srušio se helikopter, troje stradalih

Autor:ATV redakcija
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Novinarka Elijana Moreno i pilot Džordž Marčiniv stradali su kada se helikopter američke TV NBC4 srušio tokom izvještavanja u Los Anđelesu.
Helikopter NBC4 srušio se tokom prenosa uživo u Los Anđelesu, a u nesreći su poginuli novinarka Eli Moreno, pilot i pješak na zemlji.
U nesreći je stradao i pješak na zemlji, dok je letjelica prethodno izvještavala o saobraćajnoj nesreći.
Helikopter je naglo izgubio visinu, udario u zemlju i izazvao požar koji je zahvatio olupinu i parkirana vozila.
Tragična nesreća u naselju Čatsvort na području Los Anđelesa odnijela je tri života kada se helikopter američke medijske kuće NBC4 srušio u utorak uveče.
U letjelici su se nalazili novinarka Elijana „Eli” Moreno i pilot Džordž Marčiniv.
Posljednji minuti leta helikoptera televizije KNBC preneseni su uživo u programu te stanice.
Upozoravamo da snimak može biti uznemirujući.
The last few minutes of KNBC-TV's helicopter flight was captured on live video transmissions sent back to the station. These were the final moments of that flight; conditions of those on board still unknown. — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) September 16, 2026
Details here: https://t.co/CHA5cIVhEe pic.twitter.com/6mIST13BzK
Prije nesreće, helikopter „NewsChopper4” lebdio je iznad ulice Nordof, odakle je posada izvještavala o teškom udesu u kojem je učestvovao autobus gradskog prevoza.
Iz za sada nepoznatih razloga, letjelica je naglo izgubila visinu i udarila u zemlju, nakon čega je izbio požar koji je potpuno progutao olupinu i zapalio nekoliko parkiranih vozila.
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Vatrogasne ekipe su ubrzo stigle na teren, a prema podacima Vatrogasne službe Los Anđelesa, među poginulima je i pješak koji se u trenutku pada zatekao u blizini.
Vijest o padu letjelice potvrdila je i sama televizijska stanica tokom programa uživo.
„Izgubili smo kontakt sa našim kolegama”, izjavila je kroz suze dugogodišnja voditeljka NBC4, Kolin Vilijams, dok su u programu prikazivani snimci sa mjesta nesreće.
U zajedničkom saopštenju medijskih kuća NBC4 i Telemundo 52 navodi se:
„Sa dubokom tugom potvrđujemo da je helikopter angažovan na izvještavanju iz vazduha za NBC4 i Telemundo 52 učestvovao u nesreći sa smrtnim ishodom u utorak uveče u Los Anđelesu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama, prijateljima i kolegama stradalih.”
Elijana Moreno bila je jedno od najprepoznatljivijih lica vazdušnog novinarstva u regiji, gdje je radila još od 2010. godine, a na društvenim mrežama bila je poznata pod nadimkom „Eli in d heli”.
Nakon što je diplomirala novinarstvo i političke nauke na Univerzitetu Čapman, karijeru je gradila na stanicama KCAL 9 i KCBS 2, da bi se oko 2018. godine pridružila timu NBC4.
Tokom letova obavljala je uloge reporterke, snimateljke i urednice, pokrivajući policijske potjere, požare i ključne gradske vijesti.
Pilot Džordž Marčiniv bio je izuzetno iskusan vazduhoplovac sa više od 14.000 sati naleta u helikopterima, prenosi Njujork post.
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