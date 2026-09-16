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UZNEMIRUJUĆE! Užas u prenosu uživo: Srušio se helikopter, troje stradalih

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16.09.2026 14:21

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Хеликоптер
Foto: Pexels

Novinarka Elijana Moreno i pilot Džordž Marčiniv stradali su kada se helikopter američke TV NBC4 srušio tokom izvještavanja u Los Anđelesu.

Helikopter NBC4 srušio se tokom prenosa uživo u Los Anđelesu, a u nesreći su poginuli novinarka Eli Moreno, pilot i pješak na zemlji.

U nesreći je stradao i pješak na zemlji, dok je letjelica prethodno izvještavala o saobraćajnoj nesreći.

Helikopter je naglo izgubio visinu, udario u zemlju i izazvao požar koji je zahvatio olupinu i parkirana vozila.

Tragična nesreća u naselju Čatsvort na području Los Anđelesa odnijela je tri života kada se helikopter američke medijske kuće NBC4 srušio u utorak uveče.

U letjelici su se nalazili novinarka Elijana „Eli” Moreno i pilot Džordž Marčiniv.

Posljednji minuti leta helikoptera televizije KNBC preneseni su uživo u programu te stanice.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujući.

Izvještavali o saobraćajci, pa uslijedio pad

Prije nesreće, helikopter „NewsChopper4” lebdio je iznad ulice Nordof, odakle je posada izvještavala o teškom udesu u kojem je učestvovao autobus gradskog prevoza.

Iz za sada nepoznatih razloga, letjelica je naglo izgubila visinu i udarila u zemlju, nakon čega je izbio požar koji je potpuno progutao olupinu i zapalio nekoliko parkiranih vozila.

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Vatrogasne ekipe su ubrzo stigle na teren, a prema podacima Vatrogasne službe Los Anđelesa, među poginulima je i pješak koji se u trenutku pada zatekao u blizini.

Vijest o padu letjelice potvrdila je i sama televizijska stanica tokom programa uživo.

„Izgubili smo kontakt sa našim kolegama”, izjavila je kroz suze dugogodišnja voditeljka NBC4, Kolin Vilijams, dok su u programu prikazivani snimci sa mjesta nesreće.

U zajedničkom saopštenju medijskih kuća NBC4 i Telemundo 52 navodi se:

„Sa dubokom tugom potvrđujemo da je helikopter angažovan na izvještavanju iz vazduha za NBC4 i Telemundo 52 učestvovao u nesreći sa smrtnim ishodom u utorak uveče u Los Anđelesu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama, prijateljima i kolegama stradalih.”

Elijana Moreno prepoznatljivo lice, Džordž iskusan pilot

Elijana Moreno bila je jedno od najprepoznatljivijih lica vazdušnog novinarstva u regiji, gdje je radila još od 2010. godine, a na društvenim mrežama bila je poznata pod nadimkom „Eli in d heli”.

Nakon što je diplomirala novinarstvo i političke nauke na Univerzitetu Čapman, karijeru je gradila na stanicama KCAL 9 i KCBS 2, da bi se oko 2018. godine pridružila timu NBC4.

Tokom letova obavljala je uloge reporterke, snimateljke i urednice, pokrivajući policijske potjere, požare i ključne gradske vijesti.

Pilot Džordž Marčiniv bio je izuzetno iskusan vazduhoplovac sa više od 14.000 sati naleta u helikopterima, prenosi Njujork post.

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Tagovi :

Helikopter

nesreća

pad helikoptera

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