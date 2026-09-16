Logo

Lavrov: Ako Evropa napadne Rusiju, rat će biti kratak

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 13:11

Komentari:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је са надбискупом Полом Ричардом Галагером, секретаром за односе са државама Свете столице, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 25. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Ukoliko Evropa napadne Rusiju, rat će biti kratak, kao što je ranije upozorio ruski predsjednik Vladimir Putin, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je na Međunarodnom festivalu mladih u Jekaterinburgu naglasio da Rusija nema namjeru da napadne Evropu.

Хаос у Хагу након изрицања пресуде

Svijet

Haos u nakon presude: Pristalice Tačija i ostalih skakali po policijskim vozilima

"Želim da naglasim da nismo zainteresovani za učestvovanje u tome, ali ako Evropa, koja na dnevnoj bazi govori o pripremanju za rat sa Rusijom, napadne Rusku Federaciju, to će biti potpuno drugačiji i veoma kratak rat", rekao je Lavrov.

On je izrazio nadu da su u Evropi već čuli upozorenja iz Moskve.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Evropa

Vladimir Putin

Komentari (0)

Pročitajte više

Хаос у Хагу након изрицања пресуде вођама ОВК

Svijet

Haos u Hagu nakon presude: Pristalice Tačija i ostalih skakali po policijskim vozilima

3 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđena državljanka Češke

3 h

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Svijet

Selo izglasalo otcjepljenje od Velike Britanije

3 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica poručio Trivićevoj: Za ozbiljnu politiku nije dovoljno viknuti "veto"

4 h

6

Više iz rubrike

Хаос у Хагу након изрицања пресуде вођама ОВК

Svijet

Haos u Hagu nakon presude: Pristalice Tačija i ostalih skakali po policijskim vozilima

3 h

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Svijet

Selo izglasalo otcjepljenje od Velike Britanije

3 h

0
Срушила се зграда у Гази

Svijet

Srušila se zgrada: Među stradalima i djeca, desetine ljudi pod ruševinama

5 h

0
Руска застава постављена на врх зграде.

Svijet

Bitna za lijekove, đubriva, vlakna: Rusija zabranila izvoz važne sirovine

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

50

Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Filipine

16

45

Drama na moru u Grčkoj: Muškarac (29) bez svijesti i pulsa izvučen iz vode

16

41

Pucao na policiju i sebe nakon nasilja u porodici, dobio 7 godina

16

40

Riješena misterija stara 178 godina: Da li je i zašto voz kasnio 16 minuta 18. oktobra 1841?

16

35

AI bi mogao da nas ubije do kraja decenije? Altman: "Imate pravo da se plašite"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima