Lavrov: Ako Evropa napadne Rusiju, rat će biti kratak

Ukoliko Evropa napadne Rusiju, rat će biti kratak, kao što je ranije upozorio ruski predsjednik Vladimir Putin, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je na Međunarodnom festivalu mladih u Jekaterinburgu naglasio da Rusija nema namjeru da napadne Evropu.

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"Želim da naglasim da nismo zainteresovani za učestvovanje u tome, ali ako Evropa, koja na dnevnoj bazi govori o pripremanju za rat sa Rusijom, napadne Rusku Federaciju, to će biti potpuno drugačiji i veoma kratak rat", rekao je Lavrov.

On je izrazio nadu da su u Evropi već čuli upozorenja iz Moskve.

(Srna)