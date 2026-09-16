U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđena državljanka Češke

Državljanka Češke S. P, koja je upravljala motociklom "honda", teško je povrijeđena u sudaru sa automobilom na području Istočnog Sarajeva.

Automobilom "golf" juče je upravljalo lice B. V. sa Pala, protiv koga će Okružnom javnom tužilaštvu biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

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Policija u Trnovu traga za dva nepoznata lica koja su pokušala zapaliti kuću.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo i u toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela.