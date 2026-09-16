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U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđena državljanka Češke

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16.09.2026 13:03

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Državljanka Češke S. P, koja je upravljala motociklom "honda", teško je povrijeđena u sudaru sa automobilom na području Istočnog Sarajeva.

Automobilom "golf" juče je upravljalo lice B. V. sa Pala, protiv koga će Okružnom javnom tužilaštvu biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

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O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo i u toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela.

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Istočno Sarajevo

PU Istočno Sarajevo

Saobraćajna nesreća

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