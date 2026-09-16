Provalili ga u Nevesinju: U "pasatu" krio marihuanu i bijeli prah

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nevesinjska policija uhapsila je S.L. zbog sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".
Tokom detaljnog pretresa putničkog automobila marke "VW Passat", policijski službenici su pronašli i zaplijenili dva najlonska pakovanja marihuane ukupne bruto mase 36 grama, kao i pakovanje bijele praškaste materije koja asocira na spid, bruto mase 0,9 grama.
O svemu je odmah obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
12
12
12
12
12
09
12
04
11
54
Trenutno na programu