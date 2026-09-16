Provalili ga u Nevesinju: U "pasatu" krio marihuanu i bijeli prah

Nevesinjska policija uhapsila je S.L. zbog sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

Tokom detaljnog pretresa putničkog automobila marke "VW Passat", policijski službenici su pronašli i zaplijenili dva najlonska pakovanja marihuane ukupne bruto mase 36 grama, kao i pakovanje bijele praškaste materije koja asocira na spid, bruto mase 0,9 grama.

O svemu je odmah obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.