Akcija "Kota": Zaplijenjena veća količina oružja, šest osoba "pod lupom" policije

Autor:Ognjen Matavulj
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U akciji kodnog naziva "Kota" zaplijenjeno je više vojnih pušaka i eksplozivnih naprava, a pod kriminalističkom obradom trenutno je šest osoba, potvrđeno je za ATV.
Akcija se sprovodi pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a sprovode je policijski službenici PU
Gradiška i Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.
"U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija na području PU Gradiška i tom prilikom su pronađene i zaplijenjene automatske puške, vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač "zolja", bombe", navode u PU Gradiška.
Dodaje da se akcija sprovodi duži vremenski period i osumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja.
Sumnja se da je oružje bilo namijenjeno prodaji van granica BiH.
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