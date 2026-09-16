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Akcija "Kota": Zaplijenjena veća količina oružja, šest osoba "pod lupom" policije

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16.09.2026 08:23

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Акција Кота
Foto: Ustupljena fotografija

U akciji kodnog naziva "Kota" zaplijenjeno je više vojnih pušaka i eksplozivnih naprava, a pod kriminalističkom obradom trenutno je šest osoba, potvrđeno je za ATV.

Akcija "Kota"

Akcija se sprovodi pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a sprovode je policijski službenici PU

Gradiška i Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

"U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija na području PU Gradiška i tom prilikom su pronađene i zaplijenjene automatske puške, vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač "zolja", bombe", navode u PU Gradiška.

Dodaje da se akcija sprovodi duži vremenski period i osumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja.

Sumnja se da je oružje bilo namijenjeno prodaji van granica BiH.

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Akcija "Kota"

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Gradiška

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