"Rupa na rupi, krateri uništavaju auta" : Put od Dragočaja do Motika u katastrofalnom stanju, Grad ćuti

2026. ili 1916. godina? Teško se može reći o kojoj se radi kada se prođe ulicom koja spaja banjalučka naselja Dragočaj i Motike.

Ulica već duže vrijeme predstavlja pravu opasnost, kako za vozače, tako i za pješake. Zbog teških oštećenja i dotrajalosti, put je na mnogim mjestima potpuno uništen, a mještani poručuju da je prolazak ovim putem postao pravi izazov.

Put od Dragočaja do Motika ATV

"Da ovuda prođete autom, morate da budete prava ekspert, ko ovuda prođe bez da upadne u rupu ili zapne, može komotno voziti reli ili Formulu 1", kažu nam mještani sa kojima smo razgovarali.

A slike sa terena govore više od 1000 riječi.

Ogromne rupe, udubljenja i ivice asfalta koje se lome iz dana u dan, dodatno su suzile onako usku saobraćajnicu.

Put od Dragočaja do Motika

Veliki problem imaju i vozači koji slabije poznaju ovaj teren. Ne znajući kakve ih prepreke čekaju, nerijetko vozilima direktno udaraju u duboke kratere, što dovodi do ozbiljnih oštećenja vozila. Trag ulja koji "izvore" iz jednog "kratera" najbolje pokazuje stanje.

Put od Dragočaja do Motika ATV

"Ko god ovdje prođe brže od hoda pješaka, rizikuje da ostavi karter na putu. Tragovi ulja na asfaltu sve govore. Ljudi uništavaju gume, amortizere i osovine svakodnevno", kažu nam ogorčeni mještani.

Put od Dragočaja do Motika ATV

Nadležni bez odgovora

Oni ističu da su se u više navrata obraćali Gradu, ukazujući na hitnost riješavanja ovog problema. Odgovore, međutim, kako kažu, do danas nisu dobili.

Sami nasipaju rupe

Vidjevši da je "vrag odnio šalu" i da od nadležnih nema pomoći, mještani su odlučili da sami, bar malo poprave očajno stanje.

O vlastitom trošku povremeno nasipaju najkritičnije rupe pijeskom kako bi bar koliko-toliko osposobili put za normalno funkcionisanje i prilaz kućama.

Međutim, to je samo privremeno rješenje koje prva jača kiša spere, ostavljajući još veća oštećenja.